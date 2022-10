Couverture du football par Prende TV – World Soccer Talk

PrendeTV est une chaîne de streaming gratuite en espagnol financée par la publicité aux États-Unis

La chaîne gratuite provient d’Univision. Il s’agit du premier et du seul service de VOD et de chaînes de streaming aux États-Unis créé spécifiquement pour le public hispanique américain. En conséquence, PrendeTV propose 40 chaînes de streaming et 10 000 heures de programmation VOD.

Les téléspectateurs hispanophones pourront profiter de certains matchs de la Ligue des champions et des ligues Brasileirão et Argentine. Ces jeux peuvent inclure des équipes populaires telles que Boca Juniors, River Plate, Palmeiras et Flamengo. Plus beaucoup d’autres d’Amérique du Sud et d’Europe.

D’autres jeux sélectionnés devraient être ajoutés à l’avenir.

Voici ce qu’en a dit récemment le président d’Univision, Pierluigi Gazzolo. “Nous avons réuni les meilleurs fournisseurs de contenu, marques et partenaires de distribution pour créer un service inégalé pour les hispaniques américains d’une manière que seul Univision peut.”

PrendeTV tire son nom du mot espagnol signifiant « allumer » ou « allumer ».

Jusqu’à présent, les services de streaming ont mal desservi le public hispanique croissant. Des recherches récentes montrent que 74 % des hispaniques à dominante espagnole et 49 % des hispaniques bilingues souhaitent qu’il y ait plus de contenu en espagnol disponible. La moitié des Millennials hispaniques considèrent que le contenu en espagnol est plus pertinent que le contenu en anglais.

La chaîne espagnole présente également des films, des drames, des émissions de téléréalité, des émissions pour enfants et des telenovelas. Le public peut accéder à une chaîne et à une programmation VOD de programmes exclusifs à partir des bibliothèques de contenu d’Univision et de Televisa que l’on ne trouve sur aucun autre service de streaming.

PrendeTV : Où le trouver

La chaîne est facile à trouver.

Premièrement, la chaîne de streaming gratuite est sur les appareils Amazon Fire TV, Apple, Google (téléphones Android et appareils TV). Deuxièmement, c’est sur le web sur prende.tv. Troisièmement, l’application est également sur la plate-forme Roku.

Prende TV a été lancé le 30 mars 2021.

