Couverture du football FS1 – World Soccer Talk

FS1, ou FOX Sports 1, est la principale destination sportive de la famille de chaînes FOX. La chaîne n’a été lancée qu’en 2013, mais diffuse désormais des événements sportifs en direct et des émissions en studio. Le contenu est principalement centré sur les sports américains. Les projections en direct de football américain, de baseball, de NASCAR et de golf occupent une grande partie du temps d’exécution. De plus, les émissions en studio qui discutent et débattent de ces sports prennent beaucoup de temps.

FS1 a commencé en remplacement d’un réseau de sport automobile connu sous le nom de Speed. À juste titre, FS1 propose toujours du contenu de sport automobile, notamment NASCAR ou la National Hot Rod Association. Cependant, le plus grand public vient de leurs autres sports. Heureusement, cela inclut le football.

Option d’affichage recommandée :

Regarder le football sur FS1 Inclut : FS1, Premier League + 84 chaînes sportives S’inscrire

Pourtant, le football est le principal attrait de la chaîne. Diffusions de football universitaire les jeudis, vendredis et samedis. De plus, le baseball, en particulier pendant les séries éliminatoires, utilise FS1. Pendant ce temps, la chaîne FOX standard diffusera les séries ultérieures des séries éliminatoires. Mais, au début, le canal le plus facile à utiliser pour le réseau FOX est le canal dédié aux sports. De cette façon, FOX est toujours ouvert à la couverture du football NFL ou NCAA.

FOX Sports 1 s’est affirmé comme un pilier pour les fournisseurs de télévision. Les réseaux satellites DirecTV et DISH diffusent la chaîne dans leurs sections sportives. La majorité des câblodistributeurs proposent également la chaîne dans leurs forfaits de base. Enfin, les services de streaming comme Hulu, fuboTV et YouTube TV hébergent tous FS1 sur leur ensemble de chaînes. De plus, si vous êtes loin de votre téléviseur, vous pouvez utiliser l’application FOX Sports pour regarder les matchs diffusés sur la chaîne. La seule exigence étant une sorte d’authentification via un fournisseur de télévision.

La chaîne utilise des émissions et du contenu en anglais.

Couverture FS1 et football

FOX a perdu la plupart de ses entités de football au cours des dernières années. Auparavant, la Premier League, la Ligue des champions, la Bundesliga et d’autres compétitions passaient toutes par FOX. Désormais, une grande partie du contenu de football du réseau est destiné aux Américains.

La MLS propose des jeux chaque semaine sur FS1. Cela inclut les matchs du dimanche soir, mais la plupart des Américains se connectent à la NFL tout le dimanche. FS1 a assuré la couverture de la CONMEBOL Copa America. La chaîne a diffusé chaque match sur FS1. S’il y avait des jeux qui se chevauchaient, le moindre jeu est passé à FS2.

Matchs à venir sur FS1 :

dimanche 09 octobre 14h30 HAE Orlando City SC contre Columbus Crew ( MLS ) FS1 , FS1 , FOX Deportes , FOX Deportes , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Fronde Bleu, Fronde Bleu, Vidgo Vidgo



Ensuite, le United States Men’s National joue plusieurs matchs chaque année sur FS1. Ces droits sont répartis entre ESPN, CBS et FOX, FOX envoyant la plupart des jeux à leur première chaîne sportive. Les qualifications pour la Coupe du monde, les matchs amicaux et d’autres compétitions sont fréquemment diffusés sur FS1.

Enfin, la plus grande acquisition médiatique de FOX parmi ses pertes concerne les droits de la Coupe du monde. Acquise en 2015, FOX détient les droits des Coupes du monde 2018, 2022 et 2026. Ces jeux ont tendance à passer par la chaîne principale FOX en raison de leur grandeur. Cependant, FOX détient également les droits sur la Coupe du monde féminine. Les jeux de l’USWNT sont diffusés sur la chaîne principale FOX. Pourtant, pour ceux qui s’intéressent au tournoi dans son ensemble, les autres équipes et jeux jouent souvent leurs jeux sur FS1.

FOX n’est pas le meilleur en termes de publicité pour son contenu de football. Peut-être n’ont-ils pas récupéré leurs investissements dans la Ligue des champions, qui ont été rapidement vendus à Turner puis à CBS. Quoi qu’il en soit, il y a eu un moment dans les années 2000 où FOX aurait pu devenir la première destination de football aux États-Unis. FS1 montre toujours une quantité décente de football, mais pas autant que les fans pourraient le souhaiter.

Chaînes de football

Voici notre liste complète des différentes chaînes de football disponibles :