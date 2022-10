Couverture du football FOX – World Soccer Talk

FOX en tant que chaîne a changé au cours de la dernière décennie. À un moment donné, c’était une destination majeure pour le football. Maintenant, pour un certain nombre de raisons différentes, ce n’est plus une force dominante sur la scène du football pour la diffusion aux États-Unis.

Tout d’abord, FOX est l’un des principaux réseaux aux États-Unis. La chaîne rivalise avec ABC, NBC et CBS dans le cadre des «quatre grands» réseaux de télévision du pays. Par conséquent, FOX est l’une des chaînes disponibles pratiquement partout où il y a la télévision. En fait, vous pouvez simplement le regarder avec une antenne, car il s’agit d’une chaîne en direct.

Pourtant, la plupart des gens qui ont une option de télévision par câble, par satellite ou en streaming obtiennent la chaîne. Traditionnellement, la chaîne tombe tôt sur votre guide de chaîne. Par conséquent, les abonnés à DirecTV, DISH, fuboTV, Vidgo, YouTube TV, Hulu et divers câblodistributeurs ont accès à la chaîne.

FOX est une chaîne anglophone. D’autres parties du réseau diffusent des émissions en espagnol, mais cette chaîne est uniquement en anglais.

Ne vous attendez pas à allumer la chaîne et à voir du football. D’une part, les informations et les programmes connexes dominent la programmation de la chaîne. La plupart du temps, la programmation télévisée se compose d’émissions locales puis de bulletins de nouvelles locaux. Cependant, comme c’est le cas avec la plupart des réseaux, il y a souvent du sport. Malheureusement, le football tombe dans l’ordre hiérarchique de FOX, même si cela n’a pas toujours été le cas. Par conséquent, le football américain se déroule le week-end avec plusieurs matchs programmés le samedi et le dimanche, chacun.

Football sur FOX

Comme indiqué précédemment, la chaîne FOX n’est plus la même bête qu’elle était en termes de couverture du football. Par exemple, FOX détenait les droits de la Premier League aux États-Unis jusqu’en 2013. La chaîne a perdu les droits de Bundesliga sur ESPN à la fin de la saison 2019/20. Désormais, la chaîne ne diffuse aucune des grandes ligues européennes de football.

Tout n’est pas sombre pour ceux qui apprécient la couverture de football de FOX. La chaîne se concentre désormais sur le jeu national, bien que cela ne soit pas apparent en raison du manque de promotion à certains égards. La chaîne diffuse des matchs MLS. De plus, il y aura des matchs éliminatoires de la Coupe MLS chaque saison jusqu’à l’expiration de leurs droits à la fin de la saison 2022.

La chaîne organise également fréquemment des matchs de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Habituellement, ce sont des qualifications pour la Coupe du monde, partagées avec ESPN et CBS pour lesquelles la chaîne distribue le jeu.

Matchs à venir sur FOX :

Peut-être que la chaîne pense qu’elle n’a plus besoin de ligues. Après tout, il détient les droits du plus grand tournoi du monde, la Coupe du monde. FOX a signé un accord avec la FIFA pour être le diffuseur officiel aux États-Unis de la Coupe du monde féminine et masculine. Cela a commencé en 2015, avec trois tournois féminins et trois tournois masculins diffusés sur la chaîne. Cela inclut notamment la Coupe du monde 2026 située en Amérique du Nord.

Le seul problème est que FOX a également les droits sur un certain nombre d’autres compétitions de la FIFA, mais celles-ci n’arrivent pas sur la chaîne principale. Souvent, ceux-ci vont à FS1 ou à d’autres services fournis par FOX. De plus, il y a peu de promotion pour ces compétitions.

Chaînes de football

