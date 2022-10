Couverture du football DAZN – World Soccer Talk

DAZN est l’un des nombreux services à la disposition d’un fan de football pour regarder le football. Le service utilise des frais mensuels ou annuels pour la majorité de leur contenu. Cependant, ce fournisseur ne propose pas une vaste sélection de football aux États-Unis.

Au contraire, une grande partie de l’empreinte existe au Canada ou dans d’autres pays. De plus, les principaux droits appartenant à CBS, NBC ou ESPN ne sont pas quelque chose que le fournisseur est prêt à assumer.

De plus, DAZN est une entreprise internationale. Par conséquent, leur objectif s’étend au-delà des frontières des États-Unis, certains droits existant juste au nord du Canada.

Le service a été lancé relativement récemment. En 2016, il n’existait qu’en Allemagne, en Autriche et en Suisse avant de s’étendre au Japon juste après son lancement. Ensuite, DAZN a fait le saut au Canada, où il a commencé à diffuser une grande variété de sports.

Football américain diffusé par le service. Plus tard, le football a fait sa première apparition. La Ligue des champions et un certain nombre de ligues européennes sont maintenant apparues au Canada.

Au fil du temps, DAZN a poursuivi son expansion internationale, notamment aux États-Unis.

La majorité de ce que le service diffuse aux États-Unis tourne autour des sports de combat. L’UFC et la boxe sont en tête d’affiche du contenu. Cela conduit également à leurs options de tarification.

DAZN se penche sur le côté le plus cher des services de streaming disponibles. Une grande partie de cela est déterminée par les événements sportifs relativement anodins diffusés sur le service. Aux États-Unis, les plans commencent à 19,99 $ par mois. Il existe également une option de 99,99 $ par an pour économiser un peu d’argent. Les façons de regarder le service incluent la majorité des plates-formes disponibles. Les appareils mobiles, Apple TV, Amazon Fire TV, PlayStation et XBOX ont tous des applications DAZN.

DAZN fournit-il une couverture de football ?

Le contenu du service varie d’un pays à l’autre. Les droits des médias se déplaçant constamment de différents fournisseurs, c’est une guerre d’enchères constante.

En termes de football aux États-Unis, la couverture est limitée. DAZN détient les droits de l’UEFA Women’s Champions League. Cependant, le service s’est associé à YouTube pour diffuser ces jeux gratuitement sur YouTube.

Dans d’autres pays, la couverture du football est plus concentrée pour le service. Par exemple, DAZN diffuse la Premier League et la Ligue des champions au Canada.

D’autres pays dans lesquels DAZN est fortement présent sont l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Sans aucun doute, l’Allemagne détient la plus grande présence pour le service. Par exemple, les actions de la Ligue des champions, de la Liga, de la Serie A, de la Ligue Un, de la Bundesliga et de la CONMEBOL ne sont que quelques exemples de l’utilisation du service par l’Allemagne.

De même, l’Italie propose un certain nombre de ligues populaires, telles que la Serie A, la Ligue Un et LaLiga, via DAZN.

Pour les téléspectateurs internationaux, il y a de fortes chances que le service détienne les droits de football sur vos principales compétitions. Pour le public américain, DAZN reste à l’extérieur à la recherche du paysage médiatique du football.

Cependant, avec les droits médiatiques en constante évolution, il est toujours possible que le fournisseur décroche une ligue ou une compétition populaire sur son service.

