Couverture des derniers chapitres ESSENCE Magazine

ESSENCE Les magazines La couverture numérique de décembre vient d’être révélée, avec Morris Chestnut, Nia Long, Taye Diggs, Melissa De Sousa, Regina Hall, Sanaa Lathan et Terrence Howard.

Le meilleur homme a commencé le tournage en 1998, lorsque les membres de la distribution d’ensemble désormais étoilée étaient à différentes étapes de leur carrière. Sanaa Lathan, Regina Hall, Melissa De Sousa et Monica Calhoun en étaient aux premiers jours à s’imposer comme des noms connus, tandis que Nia Long, Taye Diggs, Morris Chestnut, Terrence Howard et Harold Perrineau entamaient tout juste leur apogée en tant que stars de cinéma.

Ce casting a maintenu un amour l’un pour l’autre et les personnages qu’ils ont repris pour 2013 Les meilleures vacances de l’homme et la série à venir, The Best Man: Les derniers chapitresce qui témoigne de leur prise de conscience de la position unique qu’ils occupent à Hollywood.

“J’ai l’impression que ce n’est jamais facile et nous sommes naturellement dans une situation où nous devons être compétitifs, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous aimer et nous respecter”, déclare Long, qui joue Jordan Armstrong dans la franchise. “Cela ne veut pas dire non plus que nous ne pouvons pas partager ce que nous savons parce que voici ce que nous savons : cette merde va comme ça, ça va comme ça, ça va comme ça, ça va comme ça et puis ça remonte tout de suite », dit-elle, en faisant des gestes dans différentes directions avec ses mains. “Donc, la meilleure chose que nous puissions faire est au moins d’être cohérents les uns avec les autres, car nous savons que cette industrie n’est pas du tout cohérente.”

Chestnut a poursuivi en expliquant à quel point son rôle dans The Best Man était différent par rapport au reste d’Hollywood, où ils voulaient classer les hommes noirs.

“J’auditionnais pour le gangster numéro un, le gangster numéro deux”, se souvient-il. “C’était un genre de gang à l’époque et, bien sûr, je ne les comprenais pas. C’était tellement rafraîchissant de nous voir tous en tant que jeunes Noirs prospères à l’écran.

Howard poursuit en expliquant que la vraie bataille était l’opinion qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul homme noir de premier plan dans un projet. “Coupe de tête” est la façon dont il décrit la pratique consistant à distinguer le “it” acteur noir de l’époque pour les rôles principaux, qu’il s’attendait à implorer lorsqu’il lisait avec Diggs lors de son audition.

“[Taye] s’était vu offrir la direction Le bois et j’avais essayé de parler au foutu réalisateur. Ils ne me verraient pas, ni le directeur de casting », a déclaré Howard. « Alors, quand je le vois [at the audition], c’est comme, wow, la coupe de la tête doit commencer. Et c’est ce qui, à mon avis, rend cela si formidable, car même si nous sommes devenus amis, nous avons toujours été conscients qu’une seule personne allait prendre le cadre. “Je traversais des moments très difficiles et personnels et je devais devenir émotif”, a déclaré Diggs à propos de la scène du film lorsque son personnage admet à Q qu’il a besoin d’emprunter de l’argent. “Juste avant – c’est là que je savais que tu m’avais toujours soutenu” – dit-il à Howard, “J’ai dit:” Écoute mec, juste avant de commencer la scène, dis-moi juste ce mot. Et je lui ai donné un mot. Et immédiatement, il ne savait pas de quoi je parlais, mais il m’a dit : “Je t’ai eu, mec.”