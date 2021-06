COUVERTURE DE BUTT stupide et incohérente – Le bon scoop

L’hôte ultra-libéral de HBO mais éveillé-progressiste-haineux avec la bouche grossière et la haine de la religion apparaît beaucoup dans les clips à droite ces derniers temps. C’est parce que c’est à quel point il est rare que quelqu’un dans les médias se dresse contre le wokisme, le SJW et le libéralisme performatif.

Cette fois, il dit la vérité absolue sur le masque anti-science continu et idiot Covidiots sur la gauche anti-science progressiste éveillée.

J’ai deux clips pour vous. L’un est dans un tweet de Brent Baker de la MRC et l’autre est une vidéo Rumble. Regardez les deux, je vous promets que vous serez heureux. AVERTISSEMENT DE LANGUE SUR LES DEUX.

Partie un:

« Je vois des gens dans la rue marcher dehors avec un masque, ‘comme un putain de crétin’, je veux juste leur crier à l’extérieur de la voiture, ‘tu es un idiot, tu n’as jamais pu le faire sortir, vraiment, et toi’ es-tu seul à marcher dans la rue avec un masque ?’” – @BillMaher au #Temps réel pic.twitter.com/lBg2NT9eKJ – Brent Baker (@BrentHBaker) 12 juin 2021

Deuxième partie:

« Maintenant, nous avons fini le… c’est fini ! Pouvons-nous simplement dire que c’est fini ? » il dit. Amen à cela.

« Je sais que c’était très amusant d’avoir une pandémie et de commander Grubhub tous les soirs, mais… », a-t-il également déclaré. Dites-vous quoi, j’adore celui-là parce qu’il est tellement parfait. C’est exactement ça, ces wusses mollycodled de New York dans leur appartement dictant comment le reste d’entre nous devrait vivre font des conférences Zoom et se font livrer de la nourriture et s’amusent bien, et en plus elles arrivent à AGIR comme s’ils souffraient. Qu’ils ADORENT.

«Je regarde les éliminatoires de basket-ball maintenant, la plupart des gens sont dans les gradins sans porter de masques, et apparemment, il n’y a pas d’événement super-diffuseur qui en découle. Et pourtant je vois les joueurs jouer sans masques, ils vont sur le banc, le coach a un masque ! Pourquoi? C’est juste stupide, incohérent, couvrant le cul.

DANG À DROITE. C’est n’importe quoi.