Couverture d’assurance pour les personnes évacuées par un feu de forêt : ce qu’il faut savoir

Selon le Bureau d’assurance du Canada, toutes les polices d’assurance standard des propriétaires et des locataires couvrent les dommages causés par les incendies et offrent également une couverture pour aider à couvrir les coûts des évacuations massives.

Les experts recommandent de commencer votre réclamation d’assurance le plus tôt possible.

« Dès qu’il y a un incident en cours … les consommateurs voudront contacter leur compagnie d’assurance immédiatement au moins pour que la réclamation commence », a déclaré Daniel Ivans, un expert en assurance chez Ratesdotca.

Des incendies de forêt dévastateurs ont forcé des milliers de personnes à quitter leur domicile dans les Territoires du Nord-Ouest et l’intérieur de la Colombie-Britannique au cours de la semaine dernière.

Un état d’urgence provincial a été décrété en Colombie-Britannique, avec environ 30 000 personnes sous ordre d’évacuation dimanche. Il est trop tôt pour fournir des estimations des dommages assurés causés par les incendies, car ils sont toujours en cours, a déclaré IBC.

Ceux qui déposent une réclamation n’ont pas besoin d’avoir une image complète des dommages tout de suite, a déclaré Ivans, car vous pouvez ajouter à votre réclamation plus tard une fois que vous connaissez l’étendue de l’impact de l’incendie sur votre propriété.

« Une fois ces ordres d’évacuation levés, vous aurez une meilleure idée du type de dommages que votre propriété a pu subir », a déclaré Rob de Pruis, directeur national des relations avec les consommateurs et l’industrie d’IBC.

« Et ensuite, des experts en sinistres viendront jeter un coup d’œil à votre propriété et vous rencontreront là-bas pour passer par ce processus. »

Dans un communiqué publié dimanche, le BAC a conseillé à toute personne forcée de fuir dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique de dresser une liste des articles endommagés ou détruits et de conserver les reçus des dépenses engagées. Plus il y a de détails, mieux c’est quand il s’agit de faire une réclamation, a déclaré IBC.

En plus de votre maison et de vos biens personnels, votre assurance peut couvrir le contenu de votre congélateur s’il est endommagé après une coupure de courant, a-t-il déclaré.

Souvent, les gens ont des idées fausses sur les soi-disant exclusions « de force majeure » pour les catastrophes comme les incendies, a déclaré de Pruis. Tant que vous n’avez pas délibérément mis le feu à votre propre maison, les dommages causés par les incendies de forêt et la fumée sont largement couverts par l’assurance habitation, et l’origine d’un incendie de forêt n’affecte pas votre réclamation, a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas d’exclusion en cas de « catastrophe naturelle » dans les polices d’assurance canadiennes », a-t-il déclaré.

Cependant, les locataires doivent savoir que sans assurance locataire, leurs biens personnels ne sont pas couverts par l’assurance de leur propriétaire, a-t-il déclaré.

De plus, toutes les assurances automobiles ne couvrent pas les dommages causés par la fumée ou le feu, a déclaré de Pruis.

« Les dommages causés par le feu ou la fumée à votre véhicule sont couverts si vous avez souscrit une couverture complète facultative », a-t-il déclaré.

Une fois que vous avez signalé une perte à votre compagnie d’assurance, un expert en sinistres vous sera affecté qui enquêtera et vous aidera dans le processus de réclamation, a déclaré IBC sur sa page Web dédiée à la saison des incendies de forêt 2023.

Il peut y avoir des retards à court terme en raison d’un afflux élevé d’appels, mais les compagnies d’assurance déploieront des ressources d’autres domaines pour aider à gérer le volume, a déclaré de Pruis.

Bien que le fait de commencer une réclamation plus tôt puisse vous aider à être remboursé plus tôt, IBC a déclaré que les réclamations personnelles peuvent généralement être signalées dans les deux ans suivant la découverte des dommages ou de la perte.

Les personnes essayant d’obtenir de nouvelles polices d’assurance pendant cette période devront attendre que la menace imminente d’incendies soit passée, a déclaré de Pruis.

« Pour les zones sous menace imminente, comme sous un ordre d’évacuation, les compagnies d’assurance restreignent temporairement la vente de nouvelles polices d’assurance pendant ces périodes », a-t-il déclaré. Cependant, les renouvellements continueront d’être traités pendant cette période.

Avant que les incendies en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest ne commencent à se déchaîner, c’était déjà une année record pour les incendies de forêt au Canada. Plus d’un Canadien sur quatre a déclaré à une agence de sondage en juin qu’il avait été touché par des incendies au printemps.

Des mois d’incendies dans l’Ouest canadien et les provinces de l’Atlantique avaient déjà mis à rude épreuve la capacité de lutte contre les incendies du Canada au moment où l’été arrivait, des pompiers internationaux étant appelés pour aider au cours de la saison et Ressources naturelles Canada prédisant que la saison anormale des incendies se poursuivrait.

Selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada Inc., plus de 1 000 incendies sont actifs à travers le pays. Plus de 14 millions d’hectares ont été brûlés jusqu’à présent cette année.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 août 2023.