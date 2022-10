Couverture ABC du football – World Soccer Talk

ABC est un réseau de télévision de langue anglaise qui est disponible sur la télévision en direct à travers les États-Unis. ABC (American Broadcasting Company) a commencé en 1948. Il est actuellement présent dans plus de 97% de tous les foyers aux États-Unis. Cela représente 305 347 338 habitants disposant d’au moins un poste de télévision. Sa société mère est The Walt Disney Corporation, qui possède également ESPN.

Bien qu’ABC soit très accessible via la télévision, vous pouvez également diffuser sa programmation en ligne. De plus, la chaîne est disponible via des fournisseurs tels que fuboTV, Vidgo, Hulu + Live TV ainsi que YouTube TV.

Option d'affichage recommandée :

Lorsque vous dites l’acronyme ABC à un fan de football, quelles sont les premières pensées qui vous viennent à l’esprit ? Selon les ligues ou les équipes que vous regardez, les réponses peuvent varier. Cela va de la Coupe MLS, des séries éliminatoires de la MLS et des Championnats d’Europe à la Liga, à la Bundesliga et à la Coupe du monde. Oui, ESPN/ABC avait les droits sur la Coupe du Monde de la FIFA. Certains des jeux étaient sur le réseau ABC en 2010 et 2014.

ABC : Une fière histoire de couverture du football

Plus récemment, American Broadcasting Company sera bien connue des fans de football pour la couverture de la Major League Soccer et des éliminatoires de l’UEFA pour le Championnat d’Europe. Plus la diffusion récente d’un match de Barcelone en direct du Camp Nou.

Pour le tournoi Euro 2020, ABC a télévisé cinq matches. Au total, il s’agissait de deux matches de phase de groupes, de deux huitièmes de finale et d’un quart de finale. ESPN a télévisé 40 matches de l’UEFA EURO 2020 et ESPN2 en a diffusé six. Il s’agissait des premiers matches du Championnat d’Europe de football de l’UEFA sur la télévision en réseau depuis 2008.

En ce qui concerne le talent, lorsque des matchs de football sont diffusés sur ABC, le diffuseur utilise les commentateurs, analystes et présentateurs d’ESPN. Après tout, ils travaillent tous pour la même entreprise (Walt Disney Corp.) en fin de compte.

Si vous remontez quelques décennies en arrière, ABC aura été synonyme de la Ligue nord-américaine de soccer (NASL). Voici un clip pour vous montrer à quoi ressemblait leur couverture de football en 1980 :

