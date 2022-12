Coutts reste un village divisé suite au blocus des convois

Le son des klaxons retentissants qui résonnait dans ce village il y a 10 mois a été remplacé par le bourdonnement régulier des camions semi-remorques défilant à travers la frontière entre l’Alberta et les États-Unis.

Il y a un courant sous-jacent dans la communauté de 250 personnes, démenti par un visage souriant sur son château d’eau qui suggère une division en cours remontant à trois semaines fin janvier, lorsqu’un convoi de camionneurs et leurs partisans ont fermé la frontière pour protester contre COVID- 19 restrictions.

Il y avait de l’espoir que le temps et les événements communautaires au cours de l’année apporteraient la guérison.

Keith Dangerfield, qui exploite le Hills of Home Cafe/Bed and Breakfast avec sa femme, était un fervent partisan du convoi. Son restaurant est devenu un lieu de rassemblement régulier.

“Ça a empiré. Ils ne viennent pas dans notre restaurant”, a déclaré Dangerfield, désignant le café presque vide derrière lui.

“Il y a une vraie ligne dure. Je pense que les gens qui étaient au milieu de la route et qui n’avaient pas de décision, ils sont descendus de l’autre côté. C’est d’un côté ou de l’autre.”

Betty Ostby a vécu à Coutts toute sa vie et connaît presque tout le monde là-bas.

“Ce n’est pas comme ça dans la ville”, a déclaré Ostby.

“Cela a toujours été une communauté amicale. La plus grande dispute que nous avons eue a été avec le gouvernement pour la perte de notre école.”

Dangerfield a déclaré qu’il n’avait aucune solution sur la façon de réparer la faille, mais espère qu’avec plus de temps, les choses s’amélioreront.

“Parce que les gens ne peuvent pas détester aussi longtemps”, a-t-il déclaré.

LOIN DE LA NORMALE

La maison du maire Jim Willett donne sur l’endroit où l’autoroute a été bloquée. Il a dit que les choses étaient loin d’être normales.

“Il y a toujours ce courant sous-jacent de” vous êtes de ce côté-ci et je suis de ce côté-ci “. Et les gens qui avaient leur opinion sur les vaccinations et si c’était bien ou mal … ils sont toujours là et ils ont toujours le mêmes points de vue », a-t-il dit.

Jim Willette

“Auparavant, je pouvais marcher dans la rue et saluer tout le monde et ils me répondaient, maintenant je n’ai plus toutes les vagues que j’avais l’habitude d’avoir. Je ne vais pas sortir de mon chemin pour faire un virage quelque part et dire: ‘Qu’est-ce qui se passe ici?”

Willett, qui a qualifié certains des manifestants de “terroristes nationaux”, a plaisanté en disant qu’il prendrait un mois de vacances et quitterait le pays s’il y avait un convoi 2.0.

Il a dit que Coutts est une jolie petite communauté avec des amitiés et des relations familiales qui remontent à jamais.

“Nous faisons ce que nous pouvons pour l’améliorer. Si nous pouvions mettre un panneau à l’entrée (disant) “vérifiez votre politique ici”, comme ils le faisaient avec les armes dans les vieux saloons, ce serait un grand endroit », gloussa Willett.

“Oubliez tout ça et commençons à vivre nos vies et profitons de ce que Dieu nous a donné ici.”

Un procès devant un juge et un jury est prévu pour l’année prochaine pour quatre hommes accusés de complot en vue de commettre un meurtre au blocus.

Chris Carbert, Chris Lysak, Anthony Olienick et Jerry Morin ont été inculpés en février après que la GRC a trouvé une cache d’armes à feu, de gilets pare-balles et de munitions dans des remorques. La police a allégué qu’un groupe présent à la manifestation était disposé à recourir à la force contre des officiers si le blocus était interrompu et a qualifié la menace de “très grave”.

“NOUS DEVONS SE TENIR POUR NOUS, POUR NOS ENFANTS”

Marco Van Huigenbos – un conseiller municipal de Fort Macleod, à environ 150 kilomètres au nord-ouest de Coutts – était l’un des organisateurs du convoi et a été accusé de méfait de plus de 5 000 $.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne, Van Huigenbos a déclaré qu’il n’avait aucun regret.

“Il n’y a pas de récompense pour se lever, mais nous devons nous défendre, pour nos enfants”, a-t-il déclaré.

Marco Van Huigenbos, conseiller municipal de Fort Macleod

“Cela a réveillé la province, le pays… cela a donné de l’espoir aux gens. Donner de l’espoir aux gens en vaut toujours la peine.”

Van Huigenbos a déclaré qu’il comprenait que la manifestation n’ait peut-être pas été soutenue par tout le monde à Coutts.

Le directeur du Prentice Institute for Global Population and Economy de l’Université de Lethbridge a déclaré que les souvenirs sont longs dans les communautés rurales et qu’il ne faut pas grand-chose pour exposer la fragilité de certaines relations.

“Des scissions peuvent se produire au sein d’une communauté et vous voyez de plus en plus que c’est” pour ou contre, avec nous ou contre nous “. Il est très difficile de se remettre de ce genre de scission”, a déclaré Lars Hallstrom, un politologue spécialisé dans les questions rurales.

Hallstrom a déclaré qu’une solution serait que les résidents acceptent les différences les uns des autres, mais cela peut être difficile car les gens deviennent fermement ancrés dans leurs opinions.

“Les gens ont tendance à graviter et à passer du temps avec des personnes avec lesquelles ils sont d’accord et ils continuent d’entendre des choses avec lesquelles ils sont d’accord et les médias sociaux ont cet effet amplificateur”, a déclaré Hallstrom.

“Il y a beaucoup de tension même au sein des familles et nous” n’en parlons tout simplement pas “ne vole plus toujours.”

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 décembre 2022.