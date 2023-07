Coutts présente ses excuses à Nigel Farage dans une dispute bancaire alors que le gouvernement resserre les règles sur les fermetures de comptes

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La banque privée Coutts a présenté ses excuses à Nigel Farage pour la fermeture de son compte bancaire, décrivant son évaluation de lui comme « profondément inappropriée ».

Le revirement intervient alors que le Trésor a annoncé qu’il resserrerait les règles sur le moment et la manière dont le compte d’une personne peut être fermé pour protéger la «liberté d’expression».

En vertu de la nouvelle réglementation annoncée jeudi, les banques devront expliquer pourquoi elles résilient un compte et donner aux clients un délai de préavis de 90 jours.

Le changement vise à donner aux titulaires de compte plus de temps pour contester les décisions auprès du médiateur financier.

Il a été révélé cette semaine que Coutts, une banque privée exclusive, a décidé de résilier le compte de M. Farage après avoir noté que ses opinions « ne correspondent pas à nos valeurs » – bien qu’ils lui aient proposé un compte normal chez NatWest.

Mais dans une lettre publiée jeudi, la directrice générale, Alison Rose, a déclaré que « les opinions politiques et personnelles légalement tenues » n’empêchaient pas un compte à l’institution et s’est abondamment excusée auprès de l’archi-Brexiteer.

« Je vous écris pour m’excuser pour les commentaires profondément inappropriés sur vous-même faits dans les articles maintenant publiés pour le comité de la richesse. Je tiens à préciser qu’ils ne reflètent pas le point de vue de la banque », a-t-elle déclaré dans une lettre.

« Je crois fermement que la liberté d’expression et l’accès aux services bancaires sont fondamentaux pour notre société et ce n’est absolument pas notre politique de quitter un client sur la base d’opinions politiques et personnelles légalement détenues. »

Les excuses viennent après la pression de hauts responsables politiques conservateurs sur la décision. L’attaché de presse de Rishi Sunak a déclaré mercredi aux journalistes qu’il serait « incroyablement préoccupant et erroné » si le compte de M. Farage était fermé en raison de ses opinions politiques.

Coutts est une banque privée exclusive (Getty Images)

Et l’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a déclaré que cette décision équivalait à une « discrimination politique à peine voilée » et l’a qualifiée d' »action vindicative, irresponsable et antidémocratique ». La Financial Conduct Authority a également déclaré qu’elle discuterait de la situation avec NatWest, propriétaire de la banque privée.

L’ancien chef du parti Ukip et Brexit a déclaré qu’il avait fait une demande d’accès au sujet pour obtenir des documents du comité des risques de réputation de Coutts qui exposaient la justification utilisée pour fermer son compte.

Les 40 pages de documents rapportés ont soulevé des inquiétudes quant à la perception que M. Farage est «xénophobe et raciste».

Les modifications des règles bancaires annoncées aujourd’hui par le Trésor sont en préparation depuis janvier, lorsque le gouvernement a lancé un « appel à témoignages » pour mettre à jour la réglementation des services de paiement.





Dans ce document, le Trésor a cité des décisions antérieures du service de paiement PayPal de fermer prétendument des comptes « en raison des opinions publiques des utilisateurs de PayPal et de ceux qui leur sont associés ».

Dans un paragraphe bizarre, les responsables ont expliqué que « le gouvernement ne soutient pas ‘l’annulation de la culture' ».

Le secrétaire économique au Trésor, Andrew Griffith, a déclaré : « La liberté d’expression est la pierre angulaire de notre démocratie, et elle doit être respectée par toutes les institutions.

« Les banques occupent une place privilégiée dans la société, et il est juste que nous équilibrions équitablement les droits des banques à agir dans leur intérêt commercial, avec le droit pour chacun de s’exprimer librement.

« Ces changements renforceront les droits des clients – offrant une réelle transparence, du temps pour faire appel et en faisant un terrain de jeu beaucoup plus équitable. »