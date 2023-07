« Coutts m’a ciblé pour des raisons personnelles et politiques », déclare Nigel Farage après la fermeture d’un compte par une banque privée

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Nigel Farage a affirmé avoir obtenu des documents montrant que la prestigieuse banque privée Coutts avait décidé de fermer son compte parce que ses opinions « ne correspondent pas à nos valeurs ».

L’ancien chef du Parti de l’indépendance du Royaume-Uni (Ukip) a déclaré avoir mis la main sur un rapport du comité des risques de réputation de la banque utilisé pour justifier la fermeture via une demande d’accès au sujet.

Écrire dans Le télégrapheil a déclaré: « Je crois que Coutts m’a ciblé pour des raisons personnelles et politiques, car son rapport ressemble plutôt à un mémoire préalable au procès rédigé par l’accusation dans une affaire contre un criminel de carrière. »

Le rapport mentionnait ses commentaires sur le Brexit, son amitié avec la star du tennis Novak Djokovic et la perception qu’il était considéré comme « raciste et xénophobe », a-t-il déclaré.

« Les commentaires les plus extraordinaires de tous sont les domaines du rapport qui parlent de moi » ne m’alignant pas sur les vues (de Coutts) « et suggérant que je dois être interdit parce que je ne soutiens pas la diversité, les politiques et le » but « de Coutts, comme si la Grande-Bretagne est un régime politique et je suis un dissident », a écrit M. Farage.

La BBC avait précédemment suggéré que le leader du Brexit était tombé en dessous du seuil financier nécessaire pour détenir un compte chez Coutts.

Coutts demande à ses clients d’emprunter ou d’investir au moins 1 million de livres sterling ou d’économiser au moins 3 millions de livres sterling, selon un questionnaire d’éligibilité sur son site Web.

Mais M. Farage a insisté sur le fait que la décision de la banque « n’avait rien à voir avec mes finances » et que le rapport concluait que ses fonds étaient « suffisants pour être conservés sur une base commerciale ».

M. Farage a rendu public la fermeture de son compte au début du mois a suscité un débat sur la question.

Rishi Sunak a déclaré à l’époque que les banques ne devraient pas être autorisées à fermer les comptes des clients en raison de leurs opinions.

Le Premier ministre a déclaré que le droit à la liberté d’expression devait être respecté « et que cela ne devrait pas être une excuse pour fermer le compte de qui que ce soit ».