Coûts élevés, économie et avortement en tête du dernier débat Pappas-Leavitt

CONCORD, NH (AP) – Le représentant américain Chis Pappas a accusé son challenger républicain de traiter la politique comme une performance sans offrir de solutions aux problèmes, tandis que Karoline Leavitt a accusé le titulaire démocrate d’être un créateur de problèmes partisan lors de leur troisième et dernier débat jeudi.

Les deux candidats au siège du 1er district du Congrès du New Hampshire ont offert des points de vue contrastés sur une série de questions, notamment la hausse des coûts et l’économie, ainsi que l’avortement, lors du débat WMUR-TV.

Pappas, qui brigue un troisième mandat, a déclaré qu’il était fier d’avoir travaillé pour obtenir un montant record d’argent pour les familles du New Hampshire grâce au programme d’aide à l’énergie domestique à faible revenu. Il a déclaré qu’il travaillait sur les moyens de moderniser les réglementations sur le transport maritime et le camionnage afin de “dénouer les chaînes d’approvisionnement”, d’acheminer davantage de marchandises vers le marché, de renforcer la main-d’œuvre et de faire face à la pénurie de logements dans l’État, qui contribue à l’inflation.

“Eh bien, membre du Congrès, tout ce que vous avez dit semble merveilleux, mais la vérité est que rien de tout cela n’est passé et rien de tout cela n’a fonctionné”, a déclaré Leavitt. “Les statères de granit souffrent.”

Elle a accusé Pappas d’avoir soutenu des billions de dollars dans des dépenses qui, selon elle, ont contribué à l’inflation et attaqué la production d’énergie dans le New Hampshire, ce qui, selon lui, n’était “pas vrai”.

“Je soutiens une stratégie énergétique globale et j’ai soutenu une législation visant à réduire le déficit” qui prévoit également des crédits d’impôt pour les maisons et les entreprises pour les programmes d’efficacité énergétique, a déclaré Pappas.

Leavitt a déclaré que si elle était élue au Congrès, elle s’efforcerait d’adopter un budget équilibré et de réduire les dépenses pour les éléments inutiles plutôt que de voter pour augmenter le plafond de la dette, ce qui permettrait au département du Trésor d’honorer les engagements financiers déjà pris par le Congrès et le président.

Citant des économistes, Pappas a qualifié cette position de “totalement imprudente, car non seulement cela mettrait en péril notre propre santé économique ici aux États-Unis, mais cela pourrait conduire à une dépression mondiale”.

“Nous avons besoin de conversations bipartites sur la manière de réduire la dette et le déficit”, a-t-il déclaré, ajoutant “nous ne devrions pas tenir notre économie, avec la pleine foi et le crédit des États-Unis, en otage”.

Leavitt a répondu: «Notre économie est en otage en ce moment. Les habitants de ce quartier sont en ce moment pris en otage à cause des politiques économiques que vous avez soutenues.

Au sujet de l’avortement, Leavitt, qui est pro-vie, a déclaré qu’elle soutenait les législatures des États prenant des décisions sur la réglementation de l’avortement et s’opposerait à une interdiction fédérale de l’avortement.

Pappas, qui soutient la loi sur la protection de la santé des femmes, qui protégerait le droit d’accéder aux soins d’avortement dans tout le pays après l’annulation de Roe v. Wade, a déclaré que les femmes du New Hampshire méritaient un vote pro-choix au Congrès.

“Je veux que les femmes et les familles, en consultation avec leurs médecins, en décident elles-mêmes”, a déclaré Pappas.

“Non, ce n’est pas vrai”, a répondu Leavitt. «Vous voulez que les politiciens de Washington, DC, prennent ces décisions. … Je soutiens les personnes les plus proches du peuple, les plus proches des électeurs », a-t-elle déclaré à Concord.

Pappas a qualifié sa réponse de “vraiment effrayante”, ajoutant : “Je pense que le gouvernement devrait s’en aller parce qu’il n’a pas à trancher cette question pour les femmes et les familles”.

On a demandé aux deux candidats s’ils croyaient l’ancien président Donald Trump lorsqu’il a déclaré que les élections de 2020 lui avaient été volées.

Leavitt, qui travaillait au bureau de presse de la Maison Blanche sous Trump, avait déclaré lors des débats préprimaires qu’elle pensait que les élections de 2020 avaient été volées à l’ancien président. Jeudi, elle a déclaré qu’elle pensait qu’il y avait eu des irrégularités lors des élections de 2020.

Elle a parlé du soutien de Pappas à un projet de loi qui aurait créé l’inscription nationale automatique des électeurs, permis à tous les électeurs de voter par courrier et affaibli les lois sur l’identification des électeurs, entre autres mesures.

“Donald Trump a tort”, a déclaré Pappas. « L’élection ne lui a pas été volée. Tout le monde sait ça. Et Karoline Leavitt continue de doubler le gros mensonge.

Kathy McCormack, Associated Press