Coûts à prendre en compte avant d’abandonner complètement Medicare Advantage Plan

Pour certains bénéficiaires de Medicare, un plan Advantage finit par ne pas convenir. Si vous êtes dans cette situation et que vous envisagez d’abandonner votre plan de retour à l’assurance-maladie de base – partie A (couverture hospitalière) et partie B (services ambulatoires) – il y a certaines choses à considérer avant de faire le pas. Bien que vous ayez généralement la liberté de vous adresser à n’importe quel médecin ou autre fournisseur de votre choix au lieu de consulter uniquement ceux du réseau d’un régime, le changement entraînerait probablement de nouveaux coûts. “Il est important de comparer [coverage options] non seulement sur une base de fournisseur et de médicament, mais aussi sur votre situation financière globale », a déclaré Elizabeth Gavino, fondatrice de Lewin & Gavino et courtier indépendant et agent général pour les régimes d’assurance-maladie. En savoir plus sur les finances personnelles :

63 % des Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre Au cours de la période annuelle d’inscription ouverte de Medicare, qui a commencé le 15 octobre et se termine le 7 décembre, vous pouvez apporter des modifications à votre couverture. Voici ce qu’il faut prendre en compte si vous souhaitez abandonner complètement un plan Avantage.

L’assurance-maladie de base a ses propres coûts

Les plans Avantage, qui sont proposés par des compagnies d’assurance privées et offrent les prestations des parties A et B – et comprennent généralement Partie D (couverture des médicaments sur ordonnance) – vient avec des franchises, des quotes-parts ou une coassurance et des maximums remboursables, mais ils diffèrent d’un régime à l’autre. L’assurance-maladie de base a également des montants de partage des coûts qui sont ajustés chaque année. La partie A n’a généralement pas de prime mais comprend des franchises et une coassurance. Pour 2023, la franchise sera de 1 600 $ par période de prestations (qui débute généralement au moment de votre admission à l’hôpital). Cela s’applique aux 60 premiers jours de soins hospitaliers.

Du 61e au 90e jour, la coassurance sera de 400 $ par jour en 2023. Pour les jours de réserve à vie, les frais seront de 800 $ par jour. Quant à la partie B, la prime standard l’année prochaine est de 164,90 $ (bien que les bénéficiaires à revenu plus élevé paient plus). La franchise sera de 226 $ et vous paierez alors généralement 20 % du coût des services. “Cela pourrait inclure des choses coûteuses comme la chirurgie ambulatoire, les examens diagnostiques, les trajets en ambulance, la chimiothérapie et la dialyse”, a déclaré Danielle Roberts, cofondatrice de la compagnie d’assurance Boomer Benefits. Il n’y a pas non plus de débours maximum avec l’assurance-maladie de base. Cependant, vous pourrez peut-être obtenir une police Medigap, qui couvrirait une partie du partage des coûts.

Obtenir un plan Medigap n’est pas une donnée

Sachez toutefois que vous devrez peut-être passer par une souscription médicale pour être approuvé pour ce type de supplément. Les plans Medigap, qui sont également vendus par des compagnies d’assurance privées, aident à couvrir les aspects de partage des coûts des parties A et B, y compris les quotes-parts et la coassurance. Les politiques sont standardisées — les régimes du même nom offrent des avantages identiques quel que soit l’assureur qui les vend — mais les primes varient selon les régimes, les assureurs et les lieux. Ces plans viennent également avec leur propre ensemble de règles d’inscription. Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à la partie B, vous disposez de six mois pour souscrire une police Medigap sans qu’une compagnie d’assurance ne consulte vos antécédents médicaux et ne décide de vous assurer ou non. Après cela, à moins que vous ne rencontriez une exception spéciale ou que vous ne viviez dans un État sans restriction d’inscription, vous devez généralement passer par une souscription médicale.

Il n’y a aucune garantie que le souscripteur vous approuvera pour la police Medigap. Danielle Robert Co-fondateur de Boomer Benefits

“Il n’y a aucune garantie que le souscripteur vous approuvera pour la police Medigap”, a déclaré Roberts. Cela signifie qu’il peut être sage d’éviter d’abandonner votre plan Avantage jusqu’à ce que vous sachiez que vous seriez en mesure d’obtenir la politique Medigap. Il existe une exception : si vous aviez une police Medigap mais que vous l’avez abandonnée pour essayer un plan Avantage pour la première fois, vous disposez d’un an pour changer d’avis. Cette période d’essai de 12 mois vous permet d’abandonner un plan Advantage et de revenir au plan Medigap auquel vous étiez précédemment inscrit. Sachez également que si les plans Medigap aident à couvrir les coûts des parties A et B, ils ne fournissent aucune couverture pour la partie D.

N’oubliez pas la couverture des ordonnances