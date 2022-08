Couteau en sandwich à grenouille en hamburger, des choses étranges trouvées dans la nourriture

La commodité de commander de la nourriture en ligne tout en étant assis à la maison nous a beaucoup facilité la vie. Mais cela ne va pas sans risques. Parfois, des articles non végétariens sont livrés dans un repas végétarien. Il y a également eu des cas d’animaux ou d’insectes morts livrés avec la nourriture.

Récemment, une famille végétarienne a reçu de la nourriture non végétarienne. Non seulement cela, mais l’incident de la découverte d’une tête de serpent morte dans la nourriture des compagnies aériennes a également fait la une des journaux. Cette liste ne s’arrête pas là. Il y a eu des incidents de lézards trouvés dans la sauce burger et même des rats dans la sauce. En savoir un peu plus sur des incidents similaires :

Tête de poulet au lieu de poulet : une mère américaine a commandé un Happy Meal McDonald’s : du poulet pour ses enfants et un hamburger pour elle-même. Les enfants ont laissé un morceau de poulet et ont mangé le reste. Lorsque la mère a ramassé les restes de poulet à manger, son enfant de 8 ans l’a arrêtée. Plus tard, quand la mère a regardé ce morceau, elle a remarqué qu’elle tenait toute la tête d’un poulet dans sa main. La femme a demandé 1 lakh de dollars à titre de compensation à la société McDonald’s.

Towel Chicken : Aux Philippines, Alique Perez a commandé de la nourriture pour son fils et elle-même auprès de la chaîne alimentaire Jollibee. Lorsque la nourriture a été livrée à la maison, elle s’est assise pour la partager avec son fils. Alique a dit qu’elle était incapable de couper les morceaux de poulet, puis quand elle a remarqué avec soin, elle a sorti une serviette sale sortant de l’intérieur à la place du poulet.

Couteau dans un sandwich : Une femme nommée Neris Moyse, qui était enceinte de 17 semaines, était assise à la maison avec son partenaire et a commandé un sous-sandwich au thon chez Subway. La nourriture est arrivée à l’heure et dès que la femme l’a ouverte, elle a été stupéfaite de trouver un couteau jaune dans l’emballage avec le sandwich.

Grenouille dans un hamburger : Cet incident a eu lieu dans la ville de Sekuda en Afrique du Sud. Une personne du nom de Willem Bezudenhot a commandé de la nourriture pour sa fille à la célèbre chaîne alimentaire McDonald’s, mais n’avait aucune idée qu’il aurait le choc de sa vie. Selon ses dires, une grenouille morte a été retrouvée dans le burger qu’il avait commandé pour sa fille.

