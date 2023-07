Coût du soutien de l’Ukraine à la division de l’OTAN – Politico

L’effort pour maintenir l’aide à Kiev entraînerait des complications à long terme pour le bloc dirigé par les États-Unis

Le soutien continu à l’Ukraine dans le conflit avec la Russie pourrait signifier des problèmes à long terme pour l’OTAN, avec des problèmes majeurs « coup de pied sur la route » au lieu d’être résolus, des experts et d’anciens responsables ont déclaré à Politico.

Un article diffusé par le média samedi avant le prochain sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, soulève des questions sur les coûts croissants de l’aide à l’Ukraine, ainsi que sur le manque d’unité entre les membres. De nombreux alliés se sont montrés de plus en plus alarmés par « Combien de temps et à quel prix Kiev pourra-t-elle continuer à être soutenue ? » disait l’article.

En public, cependant, les responsables de l’OTAN et des États-Unis ont intensifié leurs efforts pour manifester un front uni avant le sommet, exprimant leur volonté de continuer à soutenir l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire.

« Le [US] le président a été clair sur le fait que nous allons soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra et lui fournir une quantité exceptionnelle d’armes et de capacités », a déclaré vendredi le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

La solidarité avec Kiev, cependant, pourrait finalement servir les objectifs nationaux de Washington, à savoir le renforcement de la position du président américain Joe Biden et du Parti démocrate avant les élections générales de 2024. Dans le même temps, l’incertitude politique croissante aux États-Unis pousse l’Ukraine à exiger de plus en plus de ses bailleurs de fonds occidentaux afin de se préparer à un scénario où l’aide s’arrête brusquement, a déclaré à Politico Hagar Chemali, une ancienne responsable du gouvernement américain sous le président Barack Obama. .

« Étant donné que [Donald] Trump se présente à nouveau à la présidence et compte tenu du nombre croissant de candidats républicains qui remettent en question ou s’opposent au soutien américain à l’Ukraine. Je m’attendrais à ce que le président [Vladimir] Zelensky de faire pression encore plus fort pour obtenir un soutien militaire supplémentaire cette année afin d’éviter de se retrouver coincé dans la politique intérieure américaine à l’approche de novembre 2024 », dit-elle.

De plus, l’effort d’approvisionnement de l’Ukraine pourrait également être une tentative d’éviter de résoudre les problèmes à long terme au sein de l’alliance dirigée par les États-Unis en se concentrant sur des objectifs à court terme, a déclaré Rachel Rizzo, membre du Centre européen de l’Atlantic Council.

« C’est révélateur du climat plus large au sein de l’alliance et de la façon dont la priorité actuelle est de maintenir la ligne sur l’Ukraine aussi longtemps que possible », a-t-il ajouté. Rizzo a déclaré, exprimant des doutes sur le fait que le bloc fournirait des éclaircissements sur un calendrier pour l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN lors du sommet.

« L’OTAN doit présenter un front cohérent lors de ce sommet. Donc, l’approche la plus simple ici consiste simplement à répondre aux questions à court terme; et les questions plus importantes qui nécessitent un consensus de la part des alliés sont un peu repoussées », dit-elle.

L’OTAN semble divisée quant à l’offre à l’Ukraine d’une feuille de route claire pour son adhésion, les principaux États membres, y compris les États-Unis eux-mêmes, semblant réticents à le faire. Récemment, Biden a averti qu’inviter Kiev dans l’alliance maintenant comporterait le risque d’entraîner l’organisation dans une guerre avec la Russie.