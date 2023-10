Coût des voitures électriques : dites-nous si vous pensez que le prix est le plus gros problème des véhicules électriques

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

ULes constructeurs automobiles K ont mis en garde contre une hausse « dévastatrice » du coût des voitures électriques si Rishi Sunak ne parvient pas à conclure un accord post-Brexit avec l’UE sur les tarifs.

Les patrons de l’industrie ont dit L’indépendant les nouvelles règles coûteuses, qui devraient entrer en vigueur d’ici janvier 2024, menaceront à la fois le marché des véhicules électriques (VE) et les engagements du Royaume-Uni en matière de changement climatique et coûteront aux automobilistes britanniques 6 000 £ supplémentaires.

Dans le dernier grand conflit autour du Brexit, le gouvernement Sunak pousse la Commission européenne à accepter de retarder les nouvelles règles coûteuses qui devraient entrer en vigueur au début de l’année prochaine dans le cadre de l’accord commercial sur le Brexit de Boris Johnson. Malgré cela, Bruxelles n’a montré aucun signe de volonté de bouger.

