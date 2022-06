Coût de la vie : une nouvelle étude suggère que le loyer dépasse le revenu

Selon une nouvelle étude, quatre des cinq villes les plus chères de chaque côté de la frontière en termes de coût de la vie par rapport au revenu sont situées au Canada.

Les données publiées par le fournisseur d’assurance canadien PolicyAdvisor suggèrent que New York, Mississauga, Ont., Vancouver, Hamilton, Ont., et Toronto sont les endroits les plus inabordables où vivre dans les deux pays.

L’étude a examiné les 10 villes les plus peuplées de chaque pays et a comparé le coût moyen de huit nécessités, articles et services courants : un billet de cinéma, un repas au restaurant, une bouteille d’eau, un cappuccino, un abonnement d’un mois à une salle de sport, un titre de transport en commun, un laissez-passer mensuel pour le transport en commun et un mois de loyer.

Après avoir comparé les coûts, l’étude a également pris en compte le revenu moyen des habitants de chaque ville.

« Ces données contiennent des résultats surprenants, car même si certaines grandes villes d’Amérique du Nord peuvent être perçues comme ayant un coût de la vie plus bas, en tenant compte du salaire moyen dans la région, ce n’est pas aussi clair », a déclaré un porte-parole de PolicyAdvisor dans un communiqué. communiqué de presse jeudi.

LA VILLE CANADIENNE LA PLUS CHÈRE

Selon l’étude, Mississauga est la ville la plus inabordable au Canada et la deuxième grande région métropolitaine la plus inabordable au Canada et aux États-Unis.

Mississauga a le troisième transport en commun le plus cher des villes étudiées, après New York et Toronto, avec un laissez-passer mensuel de transport en commun coûtant 131 $. Il a également le troisième loyer le plus cher au Canada, après Vancouver et Toronto, à une moyenne de 2 117 $ par mois.

Mais ce qui le rend inabordable, selon l’étude, c’est le salaire net moyen de ses habitants.

Se classant au 17e rang sur 20 villes, les résidents de Mississauga gagnent en moyenne 4 168,70 $ par mois. Cela signifie qu’une personne gagnant le montant moyen d’argent et payant le montant moyen du loyer consacrerait près de 51 % de son salaire net au coût du logement.

LA HAUSSE DES LOYERS, LES FAIBLES SALAIRES IMPACTENT L’ACCESSIBILITÉ

La troisième sur la liste des villes les plus chères aux États-Unis et au Canada est Vancouver, qui remporte le bronze en matière d’inabordabilité pour bon nombre des mêmes raisons que Mississauga.

Vancouver n’a que le huitième loyer le plus cher des 20 villes, mais est le premier endroit canadien à figurer sur cette liste, précédé de New York, San Diego, Los Angeles, San Jose, Chicago, Philadelphie et Dallas.

La ville de la côte ouest se classe également vers le milieu de la liste dans d’autres paramètres, y compris le coût du transport en commun et des cappuccinos.

Mais selon l’étude, ce qui rend Vancouver particulièrement inabordable, c’est le pourcentage du salaire net que représente le loyer.

Le salaire net moyen à Vancouver est de 4 952,55 $ selon l’étude, mais le logement locatif moyen à Vancouver coûte 2 253,98 $, soit près de 46 % du salaire net.

La même tendance s’observe dans la quatrième ville de la liste : Hamilton, Ont. Alors que la ville a des coûts moyens relativement bas pour des choses comme manger un repas au restaurant (18,09 $) ou un cappuccino (4,52 $), le loyer mensuel moyen est de 1 610,25 $, ce qui représente plus de 42 % du salaire net moyen de l’Hamiltonien, à 3 824,35 $.

L’étude note également que le coût moyen d’un laissez-passer mensuel de transport en commun à Hamilton est plus de deux fois supérieur à celui d’un laissez-passer à San Antonio, au Texas (112,20 $ et 49,47 $, respectivement).

Toronto complète le top 5 des villes les plus chères. Avec des coûts de transport élevés (le deuxième plus élevé à 156 $) et un loyer (le neuvième plus élevé à 2 134,44 $ et le deuxième au Canada) dépassant son revenu relativement faible (5 138,57 $, se classant 13e au total).

«Les loyers augmentaient déjà dans de nombreux grands marchés au Canada», a déclaré Paul Danison, directeur du contenu de Rentals.ca, à CTVNews.ca mercredi lors d’un entretien téléphonique. « Mais maintenant, vous ajoutez la hausse des taux d’intérêt [and] l’inflation incontrôlable qui se poursuit et les loyers en ce moment ne font qu’exploser.

LE COÛT DU PLAISIR

Bien que le coût des produits essentiels puisse être moins abordable au Canada, ceux qui ont un revenu disponible constateront qu’en moyenne, les coûts de divertissement et de style de vie sont en fait moins chers dans la plupart des villes métropolitaines canadiennes qu’aux États-Unis.

Selon l’étude, le billet de cinéma moyen le plus cher au Canada coûte environ 16 $ à Vancouver – toujours beaucoup moins cher qu’à New York, où un billet vous coûtera plus de 23 $.

Un java sophistiqué coûtera également moins cher aux Canadiens qu’aux Américains. Le coût moyen le plus cher d’un cappuccino au Canada se trouve à Edmonton à 5,15 $ la tasse. Aux États-Unis, la tasse moyenne la plus chère se trouve à Phoenix, à 6,69 $.

Pour ceux qui retournent au restaurant après deux ans de pandémie, le coût moyen le plus cher d’un repas au Canada peut être mangé à Ottawa à 25,12 $, ce qui le place au 5e rang. Dans la ville la plus chère du monde, New York, un repas moyen vous coûtera 32,54 $.

Et pour les amateurs de fitness canadiens, le coût moyen d’un abonnement d’un mois à un gymnase est le plus cher à Calgary, s’élevant à 81,70 $ et se classant au troisième rang sur la liste des villes canadiennes et américaines.

Voici la liste complète des grandes villes les plus chères des États-Unis et du Canada :

1. New York

2. Mississauga

3.Vancouver

4.Hamilton

5.Toronto

6. Los Angeles

7.San Diego

8. Chicago

9. Ottawa

10. Montréal

11. Winnipeg

12. Philadelphie

13. Phénix

14. San José

15. Brampton

16. Dallas

17. San Antonio

18.Houston

19.Edmonton

20.Calgary