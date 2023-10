Coût de la vie : une famille déménage de l’Amérique du Nord vers l’Italie

La hausse du coût de la vie aux États-Unis a durement frappé les ménages ces dernières années, nombre d’entre eux ayant du mal à joindre les deux bouts.

Une famille américaine est tellement frustrée par la situation qu’elle a décidé de mettre sa vie en place et de déménager dans une ville du sud de l’Italie.

Chris et Jennifer Tidroski de Prescott, en Arizona, ont rejoint le nombre croissant de citoyens américains qui ont acheté une maison négligée dans un village italien sous-peuplé pour une chanson en quête d’une vie plus lente.

IMPACT DU COÛT DE LA VIE

En 2021, les Tidroski ont acheté une maison dans le quartier historique du village de Latronico, dans la région de la Basilicate, dans le sud de l’Italie, pour 26 000 euros (environ 27 274 dollars) et ont depuis dépensé 50 000 euros supplémentaires (52 450 dollars) pour la rénover.

« Notre objectif est de déménager d’ici un an environ, dès que la maison sera prête et que nous aurons obtenu notre visa, avec notre fille Lidia, âgée de sept ans. Nous voulons un avenir meilleur », a déclaré à CNN Chris Tidroski, un ancien ostéopathe de 49 ans qui enseigne désormais le bowling.

Le couple affirme que le coût de la vie aux États-Unis est devenu trop élevé, notamment en matière de soins de santé.

Ayant tous deux travaillé dans le secteur, ils affirment avoir vu les coûts monter en flèche au cours de la dernière décennie et n’ont pas bon espoir que les choses s’améliorent.

Chris explique que la polarisation politique aux États-Unis a contribué à leur décision de s’installer en Italie.

« Nous n’aimons pas le paysage politique aux États-Unis : il est ridiculement ridicule », dit-il. « Il y a un changement trop important dans les deux sens, il n’y a plus de terrain d’entente. Nous ne pouvons pas comprendre.

Pouvoir renouer avec son héritage italien a également été un déclencheur de changement pour Chris, dont l’arrière-grand-père a émigré aux États-Unis à la fin des années 1800 depuis un village près de Latronico.

PROPRIÉTÉ D’AFFAIRES

Les Tidroski ont décidé de se rendre à Latronico pour jeter un œil aux logements vides disponibles en 2021, après avoir pris connaissance de son projet de logement – ​​les autorités locales ont lancé une plateforme en ligne, Your House in Latronico, pour aider les propriétaires à rencontrer des acheteurs – afin d’attirer les expatriés vers la ville pittoresque au sommet d’une colline.

« Nous avons choisi Latronico à cause de la publicité. Il ne nous était jamais venu à l’esprit d’acheter une maison à l’étranger, mais j’ai adoré l’idée du programme et les prix étaient étonnamment bas », explique Jennifer, 37 ans, également ostéopathe.

Après avoir visité quelques propriétés de la commune, ils ont opté pour une maison de deux chambres, de 125 m², accompagnée d’un terrain et accessible en voiture via le vieux quartier.

Le processus de vente n’a eu aucune mauvaise surprise et s’est très bien déroulé, explique Chris, qui s’est envolé pour l’Italie pour signer les documents plus tard cette année-là.

Depuis l’achat de leur maison italienne, le couple a amélioré les sols et relooké la cuisine, la salle à manger, les salles de bains et les chambres.

Ils ont également installé de nouvelles tuiles, un chauffage et une climatisation, mis à jour la plomberie et repeint les murs extérieurs en jaune brillant.

Les Tidroski expliquent que les travaux de rénovation ont pris plus de temps que prévu, principalement en raison d’une pénurie de constructeurs en Italie.

Au cours des trois dernières années, les ménages italiens ont bénéficié de crédits d’impôt approuvés par le gouvernement allant jusqu’à 110 % pour les rénovations écologiques, déclenchant une « frénésie de rénovation » à travers le pays.

Les Tidroski vivent temporairement dans un condo en attendant de déménager dans leur maison italienne récemment rénovée. (Chris Tidroski)



RETARD DE RÉNOVATION

« On nous a dit que nous devions simplement faire la queue, ce qui était un peu frustrant », explique Chris.

Bien que les coûts aient été légèrement supérieurs à leurs estimations, les Tidroski affirment qu’ils n’auraient pas pu se permettre une maison similaire aux États-Unis.

Alors que le couple a décidé de ne pas essayer d’obtenir un cabinet agréé pour exercer la profession d’ostéopathe, car il est « très difficile d’accéder au conseil des médecins italien », Jennifer envisage de créer un cabinet de médecine alternative, pour lequel aucune licence n’est requise. est requis.

Elle sera la première praticienne de la « médecine énergétique non occidentale » à Latronico, pour laquelle aucun examen italien n’est requis.

Latronico manque actuellement d’ostéopathe, selon le maire adjoint Vincenzo Castellano, donc le cabinet de Jennifer sera probablement bien accueilli par les personnes âgées de la région.

« Je n’ai pas pu passer autant de temps à Latronico que je le souhaiterais, mais je suis amoureuse de l’architecture et de l’ambiance d’une petite ville », déclare Jennifer.

« Regarder les gens se rendre à la boulangerie et au boucher, s’arrêter pour prendre un expresso et se parler dans la rue, ce n’est pas quelque chose que je vois dans ma communauté américaine. »

Les Tidroski ont récemment vendu leur maison en Arizona et vivent temporairement dans un condo en attendant de déménager à Latronico.

Mais le processus est loin d’être simple. Ils disent que le principal obstacle auquel ils ont été confrontés, outre la barrière de la langue, était la procédure de visa.

Ils ont rencontré des difficultés pour obtenir un visa de résidence électif (ERV), un permis de long séjour conçu pour les citoyens non-européens, qui exige que ceux qui postulent en couple disposent d’un revenu « passif » de 38 000 euros (environ 39 850 dollars) par an. .

« Ce VRE est si difficile à obtenir que nous n’atteignons pas nos objectifs de revenus. Nous avons étudié d’autres options, mais aucune n’est réalisable », explique Chris.

« Par exemple, si vous donnez environ 2 millions d’euros au patrimoine artistique italien, cela sera suffisant. »

NOUVEAUX COMMENCEMENTS

Il s’est récemment lancé dans une recherche pour prouver ses origines en Basilicate, avec l’aide de Castellano, afin de demander la citoyenneté italienne par filiation.

Chris a collecté des documents clés sur ses ancêtres, suivant une trace écrite pour trouver les actes de naissance de son arrière-arrière-grand-père auprès des bureaux d’état civil régionaux, afin de les relier à lui via l’acte de naissance de sa mère. Alors que sa mère était italienne, le père de Chris était polono-lituanien.

Dans le passé, il n’y avait pas de bureaux d’état civil dans l’Italie profonde, c’est pourquoi les actes de naissance les plus anciens se trouvent généralement dans les paroisses, les monastères et les couvents.

« Heureusement, Castellano connaît plusieurs endroits où je peux accéder à toutes ces informations », dit-il.

« Plus ma lignée remonte à loin, plus grandes sont mes chances de revendiquer mes racines. »

Il admet qu’il aurait aimé faire plus de recherches sur ce processus d’obtention de la résidence en Italie plus tôt.

Alors que les Américains résidant en Italie et qui ne remplissent pas les conditions de visa ont tendance à faire des allers-retours aux États-Unis pour respecter la règle de séjour de 90 jours, la famille espère vivre à Latronico de façon permanente.

« Mon conseil aux personnes qui souhaitent s’installer en Italie est de s’assurer que vous avez bien compris comment obtenir la citoyenneté et le visa, c’est ce qui pourrait vous retenir », explique Chris.

« Avant d’acheter la maison, ayez un plan, examinez différentes options pour éviter les problèmes. »

Il conseille aux acheteurs internationaux potentiels de s’assurer qu’ils savent exactement où ils en sont avant de se lancer dans une recherche immobilière en Italie.

« Acheter une maison ne donne pas le droit au séjour », dit-il. « Sans visa, vous ne pouvez pas rester en Italie plus de 90 jours sur 180, point final. »

Malgré les revers qu’ils ont affrontés, le couple se dit complètement conquis par Latronico et a hâte de commencer officiellement sa vie dans la ville, aussi longtemps que cela puisse prendre.

«Nous aimons le rythme de vie ici… la sieste de l’après-midi, les fruits et légumes plus frais et sains et la délicieuse boucherie proche de chez nous», explique Chris.