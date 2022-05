Coût de la vie : l’Occident récolte les conséquences de la « diabolisation des compagnies pétrolières et gazières » – ministre du Qatar | Actualité économique

Les pays occidentaux qui ont passé des années à “diaboliser les compagnies pétrolières et gazières”, à faire pression pour un arrêt rapide de la production de combustibles fossiles et à traiter les producteurs de “méchants”, en récoltent maintenant les conséquences, a déclaré le ministre qatari de l’énergie à Sky News.

Dans une interview exclusive, Saad Sherida Al-Kaabi a déclaré que les causes profondes du augmentation récente des prix du gaz et de l’énergie en Europe et au-delà remontent à de nombreuses années avant la Invasion russe de l’Ukraine.

“C’est certainement un problème plus profond”, a-t-il déclaré – soulignant que les investissements dans la production de gaz avaient régulièrement diminué ces dernières années, alors que l’Europe s’efforçait d’éliminer plus tôt les émissions de carbone dans le but de lutter contre changement climatique.

“Il y avait une accumulation de pays qui poussaient pour le [energy] transition difficile. [They pushed for] zéro net, passer aux énergies renouvelables, supprimer les combustibles fossiles et diaboliser les compagnies pétrolières et gazières, [calling them] les méchants. Et [as a result] vous n’avez pas assez d’investissements dans le secteur du pétrole et du gaz.”

Image:

Saad Sherida Al-Kaabi est le ministre de l’énergie du Qatar



Les commentaires sont intervenus alors qu’une délégation qatarie, dirigée par le dirigeant du pays, l’émir, a rencontré Boris Johnson pour annoncer un “partenariat d’investissement stratégique” dans le cadre duquel le Qatar investira jusqu’à 10 milliards de livres sterling à travers le Royaume-Uni.

Cependant, avec le régulateur d’énergie Ofgem signalant que le plafond de prix passera à 2 800 £ cet hiver – le niveau le plus élevé jamais enregistré – il n’y a guère de remède instantané aux prix de gros du gaz auxquels le Royaume-Uni est confronté.

Le ministre de l’énergie a déclaré : « Le vent ne souffle pas toujours et le soleil ne brille pas tout le temps… Nous sommes absolument convaincus que vous ne pouvez pas réaliser cette transition. [to renewables] sans combustibles fossiles. Et le meilleur combustible fossile disponible pour l’humanité est le gaz.”

Le Qatar possède les troisièmes plus grandes réserves de gaz naturel prouvées au monde et est désormais l’un des plus grands fournisseurs de carburant au Royaume-Uni, l’expédiant dans de vastes pétroliers de gaz naturel liquéfié vers les trois terminaux GNL britanniques.

Le ministre a déclaré que le Royaume-Uni était “en meilleure forme que beaucoup d’autres pays”, mais que le Qatar ne pouvait pas faire grand-chose pour faire baisser les prix à court terme.

“Malheureusement, c’est un peu douloureux parce que ça va prendre du temps [and the price is] amplifiée par la question ukrainienne », a-t-il dit.

“Mais nous sommes absolument prêts [to help]. Le Royaume-Uni est un pays très important pour nous en Europe, et nous ferons certainement de notre mieux.”