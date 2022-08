Coût de la vie : les locataires canadiens peinent à payer leur loyer

Kassandra Johnson dit qu’elle était fière d’habiter à St. Catharines, en Ontario, mais à mesure que les prix des loyers augmentent, elle dit qu’elle a maintenant du mal à se permettre de vivre en ville.

“La plupart des semaines, je dois choisir entre nourrir mes enfants, mettre de l’essence dans mon véhicule pour les emmener à l’école ou payer un loyer”, a écrit Johnson dans un e-mail à CTVNews.ca jeudi.

CTVNews.ca a entendu un certain nombre de Canadiens qui ont du mal à payer leur maison. La flambée des prix des loyers au cours des derniers mois a contraint de nombreuses personnes à réduire leurs dépenses, certaines devant déménager ou emménager avec leurs parents.

Johnson, mère célibataire de deux jeunes enfants, a déclaré qu’elle louait actuellement un petit appartement de trois chambres pour 1 650 dollars par mois, hors factures de services publics, tout en occupant deux emplois et en fréquentant l’université à plein temps. Les économies qu’elle avait mises de côté dans l’espoir d’acheter un jour une maison ont maintenant diminué, dit-elle, et elle se démène pour joindre les deux bouts.

“Avant l’énorme augmentation du nombre de logements, j’étais sur la bonne voie et j’économisais pour acheter ma première maison”, a écrit Johnson. « Aujourd’hui, à presque 30 ans, j’ai utilisé toutes mes économies et j’ai peur de ne jamais posséder de maison.

“Cette [rental] le marché m’a mis dans l’une des pires situations financières [of] Ma vie entière.”

St. Catharines, en Ontario, est l’une des nombreuses villes qui ont connu une flambée des prix moyens des loyers au cours des derniers mois. Selon le dernier rapport national sur les loyers publié par Rentals.ca et Bullpen Research and Consulting, le prix moyen des loyers pour tous les types de propriétés canadiennes répertoriés sur le site Web était de 1 934 $ en juillet. Cela représente une augmentation de 2,6 % par rapport à juin, les prix augmentant en raison de la forte demande sur le marché locatif, indique le rapport.

Toni King, une autre Canadienne qui a répondu à CTVNews.ca, fait partie de ceux qui ont dû déménager en raison de la hausse des prix.

Au cours des deux dernières années, King a déclaré qu’elle avait loué un appartement de deux chambres et deux salles de bains à Sylvan Lake, en Alberta, pour environ 1 250 $ par mois. Bien qu’elle ait reçu une offre de renouvellement de son bail pour septembre, King devrait plutôt payer environ 1 480 $ par mois, a-t-elle déclaré.

«Comme je suis une famille à revenu unique, je pouvais à peine me permettre les 1 248 $, sans parler d’une augmentation», a écrit King dans un courriel à CTVNews.ca mardi.

En conséquence, King a été contraint de déménager et vit maintenant au rez-de-chaussée d’une maison située à Lacombe, en Alberta. Bien qu’elle se trouve à seulement 30 minutes en voiture de son lieu de résidence, King a déclaré qu’elle avait dû payer près de 1 000 $ en frais de déménagement. Elle paie maintenant 1 350 $ par mois en loyer, y compris les services publics.

“Cela a été trois mois super stressants et cela m’a coûté beaucoup d’argent entre-temps”, a écrit King.

Crystal Gibson, une autre locataire, a déclaré qu’elle avait également été forcée de quitter sa maison en raison de la hausse des prix. Depuis près de quatre ans, elle louait une maison jumelée de trois chambres à Kingston, en Ontario, pour environ 1 400 $ par mois. Son propriétaire, cependant, a récemment vendu la maison, laissant Gibson incapable de trouver une propriété similaire au même prix, a-t-elle déclaré.

« En gros, un T2 [unit] est maintenant de 1 400 $ et un trois chambres [unit] est de 2 500 $ et plus, et c’est dans la partie inférieure ! » Gibson a écrit dans un courriel à CTVNews.ca mercredi.

Gibson et sa famille, qui comprend son fils de cinq ans, ont emménagé chez ses parents pour le moment. Bien qu’elle continue de chercher une maison de location appropriée, il a été difficile d’en trouver une dans son budget, a-t-elle déclaré, en particulier avec la concurrence de nombreux candidats.

“[I] Je n’ai jamais connu les difficultés que j’ai eues avec les locations et les prix plus qu’au cours des deux dernières années », a-t-elle écrit. “Je ne peux pas continuer à vivre chez mes parents, mais je ne trouve pas non plus de location, je me sens condamné !”

“CE RÊVE EST PARTI”

Un récent sondage mené par la compagnie d’assurance Canada-Vie a révélé que près de la moitié des Canadiens qui louent ont dit s’attendre à continuer à le faire indéfiniment. Certaines des principales raisons derrière cela étaient le manque de liquidités et l’incertitude quant à l’avenir, l’inflation élevée continuant d’avoir une incidence sur le revenu disponible des Canadiens.

Jeff Sinasac a déclaré que lui et sa femme vivaient dans un appartement au centre-ville de Toronto depuis 25 ans avant que le complexe ne soit vendu en 2020 et qu’ils aient été forcés de partir. Tous deux avaient économisé de l’argent pour un acompte sur une maison à l’époque, “dans l’espoir d’échapper enfin au piège de la location”, a-t-il déclaré.

Ils ont depuis pu trouver une nouvelle maison, mais paient presque le double de leur loyer, a déclaré Sinasac.

« Nous n’économisons plus pour une maison. Ce rêve est parti », a-t-il écrit dans un courriel à CTVNews.ca mercredi. “La survie est la seule préoccupation.”

C’est également le cas de Corinne Niddrie, basée au centre-ville de Vancouver. Niddrie vit actuellement dans un studio de moins de 37,16 mètres carrés et paie 1 725 $ par mois.

“J’occupe un emploi professionnel pour une entreprise réputée en tant qu’analyste [and] ont toujours du mal à gérer le paiement de ce type de loyer, plus les factures et l’épicerie … sans parler d’essayer d’économiser de l’argent », a-t-elle écrit dans un courriel à CTVNews.ca mercredi.

Selon les dernières données compilées par Rentals.ca, le prix de location moyen d’une unité d’une chambre à Vancouver était de 2 500 $ en juillet. Le prix moyen de location d’un logement de deux chambres dans la ville au cours du même mois était de 3 630 $. Vancouver et Toronto ont tous deux les prix de location les plus élevés pour les appartements d’une ou deux chambres à coucher au pays, selon les données.

“Vivre en ville est une lutte”, a déclaré Niddrie.

Ceux qui vivent plus au nord ont également du mal à joindre les deux bouts. Riley Coppicus vit à Whitehorse, au Yukon, où, selon lui, les résidents n’ont pas été à l’abri de la hausse des prix des loyers au cours des derniers mois.

Selon une enquête sur les loyers menée par le Bureau des statistiques du Yukon en octobre 2021, les logements locatifs dans tous les types d’immeubles de la ville avaient un prix médian de 1 233 $ par mois. Un rapport distinct publié par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) la même année a calculé que le prix moyen du loyer d’un appartement de deux chambres à Whitehorse était de 1 296 $.

Maintenant, Coppicus a déclaré que la plupart des unités de deux chambres dans la ville coûtent environ 2 000 $, hors services publics. Ces prix font qu’il est difficile d’économiser de l’argent, a-t-il déclaré.

«Chaque petite urgence comme… une vitre de voiture qui se fissure dans le froid et doit être remplacée ronge instantanément les petites économies que nous avons, et c’est le retour à la case départ», a-t-il écrit dans un courriel à CTVNews.ca mercredi.

À ce rythme, Coppicus a déclaré que lui et sa famille devront attendre des années avant de pouvoir économiser suffisamment d’argent pour un acompte sur une maison. Selon le rapport de la SCHL, l’abordabilité du logement demeure un problème à Whitehorse, où « les options du marché sont hors de portée pour certains ménages sans aide financière ».

Au milieu des inquiétudes concernant l’abordabilité à travers le pays, les experts disent qu’il est peu probable que les Canadiens voient une baisse significative des prix des loyers au cours des prochains mois. Le taux d’inflation au Canada restant élevé, les propriétaires continueront probablement à se tourner vers leurs locataires afin de couvrir les coûts supplémentaires, a déclaré Moshe Lander, professeur d’économie à l’Université Concordia.

“Nous connaissons tous l’inflation – les propriétaires ne sont pas à l’abri de cela”, a déclaré Lander à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique le 15 juin. [my] employeur et dire: “Vous devez me donner une augmentation plus importante pour suivre le rythme [inflation]les propriétaires… vont voir les locataires et leur disent : « J’augmente votre loyer. » »

Paul Danison, directeur du contenu de Rentals.ca, a déclaré qu’il s’attend éventuellement à voir le rythme de ces augmentations de loyer ralentir. Idéalement, les Canadiens verront le marché locatif se redresser en 2023, a-t-il déclaré.



Avec des fichiers de La Presse canadienne et de Michael Lee.