Coût de la vie élevé lié à la baisse du taux de fécondité au Canada

Les jeunes d’aujourd’hui sont confrontés à de nombreux problèmes tels que l’instabilité économique, la santé mentale et les perturbations persistantes dues à la pandémie de COVID-19.

Ces facteurs aggravants ont accru la pression sur les quelque 7,3 millions de Canadiens âgés de 15 à 29 ans et ont réduit leur qualité de vie globale, selon un nouveau rapport de Statistique Canada. Cela les rend également moins susceptibles d’avoir des enfants.

« Les problèmes d’abordabilité et le manque d’accès à un logement convenable ont été plus récemment cités comme facteurs influençant les intentions de fécondité des Canadiens, en particulier chez ceux âgés de 20 à 29 ans », indique le rapport publié mercredi.

La baisse des taux de fécondité est sur le radar de StatCan depuis des années, la tendance notable ayant commencé vers 2009. En 2020, le taux de fécondité du pays est passé de 1,47 enfant par femme à 1,40 enfant par femme.



Faits rapides:



43 pour cent des jeunes Canadiens vivent avec au moins un parent



La santé mentale de la jeune génération se dégrade depuis 2003



Les jeunes sont « résilients » mais aussi « moins optimistes » quant à l’avenir



Les Canadiens âgés de 15 à 29 ans dépensent plus en logement que toutes les générations précédentes

Selon StatCan, environ 38 pour cent des jeunes adultes ne croient pas pouvoir se permettre d’avoir un enfant au cours des trois prochaines années, tandis que 32 pour cent ne croient pas pouvoir avoir un logement convenable pour fonder une famille dans le même laps de temps. .

Compte tenu de l’endroit où ils peuvent se permettre de vivre, les jeunes adultes se demandent s’ils devraient ou non avoir des enfants. Selon StatCan, cela « devrait influencer la composition démographique et géographique à long terme du Canada ».

Le rapport de StatCan note également que des sondages récents révèlent que les jeunes Canadiens sont moins satisfaits en général et moins optimistes quant à l’avenir. L’un des problèmes courants signalés est l’augmentation du coût de la vie.

« Par exemple, en 2022, 32 % des jeunes ont déclaré qu’ils voulaient acheter une maison ou déménager dans une nouvelle location, mais ont décidé de ne pas le faire en raison de problèmes de prix », note le rapport.

« Ces défis ne disparaissent pas une fois que les jeunes atteignent 30 ans. Au contraire, ces défis perdurent et peuvent entraver de façon permanente leur accès à un niveau de vie à l’âge adulte auquel ils auraient pu s’attendre en grandissant. »

COMMENT LE COÛT DU LOGEMENT EST-IL IMPACT SUR LES JEUNES CANADIENS

Le prix des maisons au Canada a atteint des sommets qui ne peuvent être couverts par le revenu canadien moyen, selon des études.

En août, le prix moyen national des maisons était de 650 140 $, en hausse de 2,1 pour cent sur un an. Cela fait suite à une augmentation record de juin à juillet 2023.

Les prix de location ont connu des augmentations similaires, le prix de location moyen grimpant en août à 2 117 $, le prix le plus élevé des 30 dernières années.

Selon le dernier rapport de StatCan, les jeunes sont beaucoup plus susceptibles de louer un logement, ce qui peut les rendre plus « vulnérables » aux changements sur les marchés du logement et de la location. La jeune génération consacre une plus grande part de ses revenus au logement que toutes les autres tranches d’âge, indique le rapport.

Les jeunes ont dépensé 23 pour cent, contre 16 pour cent pour les autres groupes, pour garder un toit au-dessus de leur tête partout au Canada. Ce ratio était encore exacerbé dans des villes comme Toronto, où les jeunes consacraient 31 pour cent de leur revenu total au logement, contre 20 pour cent pour tous les autres âges.

« Étant donné que le revenu médian des Canadiens âgés de 15 à 29 ans était de 25 000 $ en 2021, comparativement à 41 200 $ pour l’ensemble des Canadiens (âgés de 16 ans et plus), les jeunes disposaient généralement de moins de revenus à consacrer au logement », indique le rapport.

Le coût de la vie plus élevé signifie également que les jeunes vivent avec des colocataires ou avec leurs parents. Environ 18 pour cent des personnes âgées de 20 à 29 ans vivaient avec des personnes extérieures à leur famille en 2021.

« Par ailleurs, 43 pour cent des jeunes adultes âgés de 20 à 29 ans continuent de vivre avec au moins un de leurs parents », indique le rapport.

LES JEUNES SONT RÉSILIENTS, MAIS MOINS D’ESPOIR

La pandémie a été l’une des plus grandes difficultés pour les jeunes qui ont été gravement touchés par les perturbations de l’éducation et de l’emploi, mais StatCan affirme que ce groupe d’âge « a persévéré ».

« Alors que la proportion de jeunes sans emploi, sans études ou sans formation a atteint en avril 2020, à 24 pour cent, le taux le plus élevé enregistré depuis 20 ans, il y a eu un retour aux niveaux d’avant la pandémie (11 pour cent) d’ici 2022 », note le rapport. .

Cependant, ce groupe d’âge reste confronté à des niveaux de pauvreté élevés, en partie parce que son emploi se situe souvent dans des secteurs où les salaires sont plus bas. Cela les laisse moins susceptibles de disposer d’un revenu restant après les frais de subsistance à consacrer à des activités de loisirs.

« L’espoir a diminué d’environ 15 points de pourcentage chez les jeunes Canadiens âgés de 15 à 29 ans entre 2016 et 2021-2022 », indique le rapport. « Il y a également eu une baisse notable du nombre de jeunes adultes déclarant des niveaux élevés de satisfaction dans la vie. »

StatCan affirme que le revenu joue un rôle dans la santé mentale des jeunes, tandis que d’autres rapports soulignent que les membres des ménages les plus pauvres sont moins susceptibles d’avoir une santé mentale « excellente » ou « très bonne ».

Comparativement aux autres groupes d’âge, les jeunes obtiennent de « mauvais » résultats en ce qui concerne les indicateurs de qualité de vie, comme le sentiment d’appartenance à leur communauté et le sentiment de solitude.