Coût de la vie – dernier: Liz Truss a déclaré que son plan de gaz “n’est pas la réponse” à la crise des factures d’énergie

Greenpeace a averti que de nouveaux forages pétroliers et gaziers pourraient prendre 25 ans à être pompés et “n’avoir aucun impact réel sur les factures d’énergie”, tout en exacerbant le changement climatique.

“Le nouveau pétrole et le gaz pourraient prendre un quart de siècle à être pompés, seront finalement vendus aux prix mondiaux et n’auront aucun impact réel sur les factures énergétiques, mais alimentent toujours la crise climatique.

“Notre dépendance au gaz est ce qui nous a mis dans ce pétrin et le doubler ne nous en sortira pas. Les nouvelles énergies renouvelables sont neuf fois moins chères que le gaz. Turbocharger les énergies renouvelables et réparer nos maisons qui gaspillent l’énergie en investissant dans l’isolation est le moyen le plus rapide de réduire notre dépendance au gaz et de maîtriser nos factures énergétiques.”