Coût de la vie : combien coûte le dîner de Thanksgiving en plus

Après plus d’un an de forte inflation alimentaire, les familles réunies ce week-end pour engloutir le dîner de Thanksgiving pourraient ressentir les effets du pincement après leurs courses.

Statistique Canada a rapporté le mois dernier que les prix des aliments achetés dans les magasins ont augmenté de 6,9 ​​pour cent en août, en baisse par rapport à la hausse de 8,5 pour cent en juillet, mais toujours bien au-dessus du taux d’inflation global de 4 pour cent du mois.

« Les prix n’ont pas baissé, donc vous allez continuer à voir des autocollants assez importants sur les articles, ce qui amène les consommateurs à repenser le repas traditionnel de Thanksgiving », a déclaré Bruce Winder, analyste du commerce de détail.

« Certaines personnes vont chercher des alternatives : existe-t-il une alternative moins chère que vous pouvez utiliser pour cuisiner au lieu d’une dinde ? Ou est-ce que vous retiendrez peut-être un peu plus la grande réunion de famille ? Gagnez-vous plus et achetez-vous moins dans les magasins ? »

L’année dernière, le prix d’un kilogramme de dinde fraîche était d’environ 6,59 dollars, soit 42,84 dollars pour un oiseau de 6,5 kilogrammes, selon l’Agro-Food Analytics Lab.

Une enquête menée auprès des circulaires hebdomadaires des grandes chaînes d’épicerie à l’approche de Thanksgiving montre que certains magasins ont constaté une majoration pour le même produit. Chez Metro, une dinde fraîche coûtait 9,90 $ le kilogramme, tandis que chez Sobeys, le prix était affiché à 7,69 $.

Cependant, le dépliant de Loblaws de la semaine indiquait que le prix d’un kilogramme de dinde fraîche était de 5,49 $.

« Les gens ne vont pas complètement éliminer le dîner, c’est trop drastique », a déclaré Winder, soulignant que de nombreux consommateurs « sont vraiment au pied du mur » avec les prix de l’essence et de l’immobilier qui restent élevés.

« Mais ils chercheront des moyens créatifs (d’économiser). Peut-être qu’ils font un peu plus de repas-partage cette année.

D’autres éléments généralement présents au menu de Thanksgiving ont également vu leurs prix augmenter d’une année sur l’autre.

En août, le prix de détail par kilogramme de pommes de terre a augmenté de 6,8 pour cent, tandis que celui du beurre a connu une hausse de 9,2 pour cent, selon Statistique Canada. Le riz brun était environ 6,3 pour cent plus cher que l’an dernier.

Mais il y a des raisons d’être optimiste, a déclaré l’économiste Mike von Massow du Collège d’agriculture de l’Ontario de l’Université de Guelph, qui a noté que même si les prix des aliments sont plus élevés que l’an dernier, ils ont commencé à évoluer dans la bonne direction.

Il a ajouté que de nombreux aliments qui se retrouvent généralement dans l’assiette de Thanksgiving sont également désormais de saison, de sorte que les variations de prix d’un mois à l’autre devraient être plus favorables aux consommateurs.

« L’une des raisons pour lesquelles nous célébrons Thanksgiving à cette période de l’année est de célébrer et de remercier pour la récolte », a déclaré von Massow.

« Parce que nous sommes en période de récolte, si vous regardez la purée de pommes de terre, si vous regardez les pommes et la tarte aux pommes, si vous regardez les citrouilles et la tarte à la citrouille, tout cela est maintenant disponible localement et en abondance. Nous nous attendons donc à ce que, même en période d’inflation, les prix baissent à cette période de l’année.

Au-delà des fêtes, von Massow a déclaré qu’il serait avantageux pour les acheteurs canadiens d’être ouverts aux changements dans leurs achats alimentaires habituels s’ils veulent dépenser moins.

« Les Canadiens sont en grande partie des créatures d’habitudes. Si le brocoli était dans mon panier la semaine dernière, il le sera probablement cette semaine », a-t-il déclaré.

« Même si cela ne vous aidera peut-être pas ce week-end pour Thanksgiving, penser à des choses comme les légumes stockés, qui sont produits au Canada – les carottes, les betteraves et certains de ces légumes-racines – vous donnera l’occasion d’économiser de l’argent, car vous n’achetez pas les trucs frais qui viennent des États-Unis



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 6 août 2023.