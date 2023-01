Coût de la vie au Canada : ce qui coûtera le plus, le moins en 2023

L’incertitude économique n’a pas manqué au cours de la dernière année.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a perturbé l’approvisionnement mondial en carburant et a fait grimper les prix du gaz à des niveaux record. Les hausses agressives des taux d’intérêt de la Banque du Canada ont renforcé les craintes de récession chez les consommateurs canadiens. Et l’inflation est restée un sujet de préoccupation sous-jacent.

Alors que les Canadiens s’inquiètent de pouvoir assumer les coûts de nourrir leur famille, de vivre sous un toit et de conduire leur véhicule, ils envisagent une nouvelle année dans l’espoir d’un soulagement financier.

Voici un aperçu de ce que les choses coûteront en 2023.



GAZ

Malgré la baisse des prix de l’essence offrant un soulagement bien nécessaire pendant les vacances, les coûts de la pompe au Canada ont atteint des sommets records en 2022. Un analyste de l’industrie prédit que le coût de l’essence augmentera encore au cours de la nouvelle année.

Dan McTeague, président de Canadians for Affordable Energy, a déclaré à CP24.com que les Canadiens pourraient voir le prix moyen d’un litre d’essence grimper à nouveau à 2 $.

« Comptez dessus », dit-il.

McTeague a déclaré que le soulagement dans les stations-service au cours des dernières semaines sera de courte durée, avertissant que les prix de l’essence commenceront à augmenter plus tard en janvier – avec 2 $ le litre devenant un prix moyen en Ontario et dans d’autres provinces.

“Nous avons eu une assez bonne (course) en décembre”, a-t-il déclaré. “Le monde est devenu très nerveux à propos de la hausse des taux d’intérêt, de la destruction de la demande et des blocages de COVID en Chine. Et tous ceux qui ont joué très fortement pour maintenir les prix sous contrôle et les pousser vers le bas », a déclaré McTeague

“Le temps plus froid va exercer une pression sur le diesel et le gaz naturel, ce qui à son tour exercera une pression sur le pétrole et, finalement, sur les prix de l’essence. Et cela pourrait commencer à apparaître d’ici la deuxième ou la troisième semaine de janvier”, a-t-il ajouté.

Il a dit que d’ici la fin avril, les prix pourraient revenir à un peu moins de 2 $ le litre, des facteurs tels que la taxe fédérale sur le carbone augmentant ce mois-là.

Selon les données de Statistique Canada, le prix moyen du carburant ordinaire au Canada était de 1,31 $ le litre à la même époque l’an dernier, alors que les tendances de conduite étaient beaucoup plus faibles alors que les Canadiens luttaient contre la propagation d’Omicron.

À mesure que la demande augmente, les experts affirment que les limites de l’offre entraîneront une augmentation continue des prix.

ALIMENTS

Les prix des aliments au Canada ne connaîtront probablement pas non plus beaucoup d’amélioration. Selon le dernier rapport sur les prix des aliments de l’Université Dalhousie, les coûts d’épicerie devraient grimper jusqu’à 7 % de plus en 2023.

Le rapport prévoit qu’une famille de quatre personnes aura des dépenses alimentaires annuelles allant jusqu’à 16 288,41 $, « une augmentation pouvant atteindre 1 065,60 $ par rapport au coût annuel total. [in 2022.]”

«Nous espérions avoir de meilleures nouvelles pour les Canadiens, compte tenu des difficultés rencontrées en 2022, mais nos modèles nous racontent une histoire différente», indique le rapport.

Il a noté que la guerre en Ukraine joue un rôle important dans la hausse des prix des denrées alimentaires, résultat des perturbations dans trois principaux produits de base : le blé, l’huile de tournesol et les engrais. Le dernier de ces facteurs joue un rôle important dans la baisse de la production agricole sur le sol canadien, entraînant une augmentation estimée de 6 à 8 % des coûts cette année.

Le rapport explique que les limites de blé et d’huile de tournesol contribuent également largement à l’incapacité de l’offre à répondre à la demande, ce qui continuera d’être un problème alors que les sanctions occidentales bloquent les exportations russes.

IMMOBILIER

Il y a cependant de bonnes nouvelles pour les Canadiens, et c’est dans l’abordabilité du logement, car les experts prévoient une tendance continue de correction, qui se maintient depuis l’été 2022.

« Les ventes et les prix se contractent particulièrement en Ontario et en Colombie-Britannique », note un point de vue économique publié en août par Desjardins.

“Au niveau national, nous nous attendons à une baisse d’environ 23% du prix moyen des maisons entre février 2022 et décembre 2023”, a-t-il déclaré. “Et malgré le rythme accéléré du déclin, nous restons d’avis que les prix des maisons termineront 2023 au-dessus de leurs niveaux d’avant la pandémie à l’échelle nationale et dans chaque province.”

Selon un rapport de la Banque TD, le prix moyen d’une maison au Canada pourrait chuter de 20 à 25 % par rapport au premier trimestre de 2023.

Les données révélées par l’Association canadienne de l’immeuble (ACI) ont montré que les prix moyens ont atteint 629 971 $ en juillet, soit une baisse de 5 % par rapport à 662 924 $ l’année précédente. Cela équivaut à une baisse de 3% par rapport à juin.

Comme l’écrivait l’économiste de la TD Rishi Sondhi dans le rapport, “la baisse des prix représente une baisse sans précédent remontant au moins à la fin des années 1980, lorsque les données ont commencé, mais elle fait suite à une hausse tout aussi sans précédent pendant la pandémie”.

Il a ajouté que la prévision “peut être plus justement décrite comme un recalibrage du marché, au lieu de quelque chose de plus sévère”.



