Coût, avantages, effets secondaires des injections de Botox et plus encore

Ne sois pas une pilule . Vous êtes plus susceptible d’avoir une ecchymose au site d’injection de l’aiguille si vous prenez de l’aspirine ou de l’ibuprofène ; ces médicaments fluidifient le sang et augmentent les saignements, ce qui provoque l’ecchymose. Sautez les pilules pendant 2 semaines avant votre traitement. Vous devez également informer votre médecin – avant le traitement – de tous les suppléments que vous prenez, même s’ils sont “naturels”, car certains (comme les pilules d’huile de poisson, le ginkgo ou la vitamine E) fluidifient également le sang. Votre médecin peut vous demander de ne pas utiliser ces suppléments pendant 2 semaines avant votre traitement.

Allez-y doucement. Demandez à votre médecin un look plus naturel et plus expressif. Votre médecin peut ajuster la dose en conséquence.

Ne fais pas la fête. Les spas et les fêtes sont amusants, mais pas pour les injections. Ces traitements anti-rides ne doivent être effectués que par un médecin agréé en dermatologie ou en chirurgie plastique.