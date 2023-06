Courtois quitte le camp de l’équipe de Belgique, signale une ligne de capitaine

Thibaut Courtois compte 102 sélections pour la Belgique. Linnéa Rheborg/Getty Images

Thibaut Courtois a quitté le camp d’entraînement de la Belgique avant un match de qualification pour l’année prochaine Championnat d’Europealors que les médias locaux rapportaient que le gardien de but du Real Madrid était frustré de ne pas avoir reçu le brassard de capitaine lors du match précédent.

La fédération belge (RBFA) a confirmé à l’Associated Press que Courtois avait quitté le camp et manquerait le match de mardi en Estonie, mais n’a pas donné de raison à son départ.

Les médias belges ont rapporté lundi que Courtois, qui a disputé le match nul 1-1 de la Belgique contre l’Autriche samedi, a été déçu par la gestion du capitaine par l’entraîneur Domenico Tedesco.

En l’absence du milieu de terrain de Manchester City Kevin De Bruyne, qui a raté le match contre l’Autriche après s’être blessé en finale de la Ligue des champions, Tedesco avait confié les fonctions de capitaine à l’attaquant Romelu Lukaku, qui a répondu en marquant l’égalisation de la Belgique.

Le Het Nieuwsblad Le journal a rapporté que Courtois – qui a disputé 102 matches pour la Belgique – était frustré par la décision et ne s’est pas présenté lorsque les joueurs se sont réunis à l’hôtel de l’équipe pour se préparer au match contre l’Estonie.

Tedesco avait annoncé samedi que ce serait au tour de Courtois de porter le brassard face à l’Estonie. Le gardien strasbourgeois Matz Sels devrait désormais remplacer Courtois dans les buts.

Tedesco dit que le mécontentement de Courtois s’est répandu lorsque l’attaquant Romelu Lukaku a reçu le brassard de capitaine pour le match contre l’Autriche en l’absence du skipper régulier blessé Kevin De Bruyne.

« Ensemble, nous avons décidé que Romelu serait capitaine contre l’Autriche et Thibaut demain contre l’Estonie », a déclaré lundi Tedesco aux journalistes.

« C’était bien pour tout le monde, mais après le match, il [Courtois] a soudainement voulu me parler et m’a dit qu’il rentrait chez lui parce qu’il était déçu et se sentait offensé.

« Dès le début, j’ai essayé de lui montrer l’appréciation qu’il mérite. À mes yeux, il est le meilleur gardien de but du monde. Je l’aime en tant que gardien de but mais aussi en tant qu’être humain. Je suis choqué. »

Tedesco, qui a repris les rênes de l’entraîneur de Roberto Martinez après une sortie surprise au premier tour de la Coupe du monde au Qatar en novembre dernier, ne serait pas attiré par l’avenir de Courtois avec l’équipe nationale.

« Ce n’est pas le bon moment pour dire quoi que ce soit à ce sujet, car nous avons un match important demain », a-t-il déclaré. « Les prochains matchs sont en septembre et nous verrons ensuite. »

La Belgique devance l’Autriche, qui accueille la Suède mardi, de trois points dans le groupe F mais n’a qu’un match à disputer.