Courtois frappe à la décision du handball lors de la défaite de Villarreal

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a critiqué la décision de penalty du handball qui a vu son équipe battue 2-1 à Villarreal en Liga samedi, affirmant que l’arbitre avait tenté de compenser pour avoir donné un penalty à Madrid trois minutes plus tôt.

L’ailier de Villarreal Yeremy Pino a donné l’avantage à l’équipe locale au stade La Ceramica à la 47e minute avant que Karim Benzema n’égalise après une heure lorsque le défenseur Juan Foyth a été jugé pour avoir géré à l’intérieur de la surface de réparation.

Peu de temps après, David Alaba a été pénalisé pour un autre handball, et le coup de pied qui en a résulté a été converti par l’attaquant Gerard Moreno pour donner les trois points à Villarreal.

“Les handballs sont ouverts à l’interprétation et c’est difficile”, a déclaré Courtois à Movistar. “David [Alaba] avait la main sur le sol, il essaie de se relever. Il est tombé et c’est sa main d’appui. Je ne sais pas quelle est la règle, je n’ai jamais vu un exemple comme ça. Voyons si l’été prochain ils viennent nous parler et nous expliquer.

“Si vous leur infligez une sanction discutable, où je pense [Foyth] n’a pas vu le ballon, tu lui donnes celui-là aussi. C’est une sorte de compensation.”

L’entraîneur-chef de Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré : “Le football a changé, les règles sont claires. Si votre main n’est pas près de votre corps, c’est un penalty.

“Nous devons nous habituer à cela. Je pense que les deux pénalités étaient correctes selon les règles. Je ne pense pas que les fans aiment ça, mais il y a une règle et les arbitres doivent la suivre … Tous ceux qui travaillent dans ce monde doivent s’y habituer.”

La défaite laisse Madrid au niveau de Barcelone avec 38 points en tête de la Liga, le Barça jouant à l’Atletico Madrid dimanche.

“Je pense que Villarreal a mieux joué que nous”, a déclaré Ancelotti. “Nous n’avons pas bien défendu. L’équipe n’était pas compacte et ils en ont profité. Villarreal a joué à un haut niveau et nous n’avons pas pu égaler cela, surtout défensivement.”

Madrid s’envole pour l’Arabie saoudite la semaine prochaine pour participer à la Supercopa espagnole – aux côtés du Barça, du Real Betis et de Valence – avant de revenir affronter à nouveau Villarreal, en huitièmes de finale de la Copa del Rey.