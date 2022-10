Courtois du Real Madrid absent du choc du Clasico, le “guerrier” Rudiger jouera

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que le gardien Thibaut Courtois manquera le haut du classement de dimanche. Classique affrontement avec Barcelone, tandis que le défenseur Antonio Rudiger est disponible après avoir eu besoin de 20 points de suture suite à une blessure à la tête subie en milieu de semaine.

Courtois a raté la dernière séance d’entraînement de Madrid samedi avant le match de haut niveau, tandis que Rudiger a participé avec un masque de protection.

Madrid accueillera le Barça au Bernabeu avec les deux géants de la Liga avec 22 points en tête du classement.

“Courtois se sent bien, mais il ne s’est pas beaucoup entraîné”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse samedi. “Il ne se sent pas à l’aise, donc il est exclu pour demain. Il s’entraînera la semaine prochaine et nous verrons pour mercredi ou dimanche prochain.”

Courtois est absent avec un problème de nerf sciatique depuis septembre, avec le gardien de réserve Andriy Lunin, 23 ans, titulaire des quatre derniers matchs de Madrid et gardant sa première feuille blanche lors de la victoire 1-0 du week-end dernier à Getafe.

Madrid avait espéré que Courtois serait en mesure de s’entraîner et d’être en forme pour affronter le Barça, mais sa convalescence a pris plus de temps que prévu, donc Lunin commencera le match le plus médiatisé de sa carrière à ce jour.

Rudiger a subi une coupure au front alors qu’il marquait un spectaculaire égaliseur de la tête à la 95e minute lors du match nul 1-1 de Madrid en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk mardi.

“Il doit porter le masque pour éviter que la plaie ne se rouvre, mais il est à l’aise”, a déclaré Ancelotti. “Il n’y a pas d’inconfort. Il est excité, c’est un guerrier.”

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans un match de compétition, le Barça a gagné 4-0 au Bernabeu le 20 mars – mais c’est Madrid qui a remporté le titre de LaLiga, terminant avec 13 points d’avance sur ses rivaux.

Ancelotti a créé la surprise avec sa sélection d’équipe pour ce match, choisissant Luka Modric dans une position de faux neuf inconnue.

“Je ne veux rien inventer. La dernière fois, j’ai essayé d’inventer quelque chose et j’ai été critiqué pour cela”, a ajouté Ancelotti en riant, interrogé sur ses plans cette fois.

“Les joueurs connaissent l’adversaire et les joueurs qu’ils ont. Ce match ne nous affectera pas, c’est une autre saison, une autre Classique… Ce n’est pas un jeu de la vie ou de la mort, c’est un jeu spécial, un Classiquemais c’est une très longue saison.”