Capitaine de Leeds Rhinos Courtney Winfield-Hill

Courtney Winfield-Hill dit que le triplé est allumé pour Leeds Rhinos mais a demandé de la patience avec les jeunes talents alors que la Super League féminine de Betfred commence.

Les Rhinos, champions en titre, sont parmi les favoris pour triompher lors de la quatrième saison de la ligue et ils ont également remporté des Challenge Cup consécutives.

L’entraîneur-chef Lois Forsell a lancé trois nouvelles recrues directement dans l’équipe pour l’ouverture de la saison de dimanche contre York City Knights et leur skipper est confiant d’une charge de trophée sur plusieurs fronts.

« C’était une sensation excitante lorsque nous avons obtenu le feu vert pour l’entraînement, et cela a été encore plus accentué maintenant que c’est le premier tour », a déclaré la femme d’acier en titre au Sportif Podcast.

«Nos filles sont vraiment enthousiastes, nous avons eu six semaines de pré-saison, peut-être pas en grande quantité, mais de grande qualité et nous grignotons le morceau.

«Nous sommes toujours à la recherche de ce triplé insaisissable, et c’est dans notre esprit, mais ce sera une année réussie quels que soient les trophées, ce sera un succès de simplement remettre le rugby à l’arrêt.

« Nous avons beaucoup de U19 à venir et cette année un certain succès sera basé sur l’inclusion de quelques jeunes dans notre équipe. »

Tara Moxon, Adaoha Akwiwu et Zoe Hornby sont toutes prêtes à faire leurs débuts lorsqu’ils affronteront les Chevaliers au Sports Park Weetwood.

Le dernier match de la ligue de rugby féminin de haut niveau qui a eu lieu en Angleterre a vu Leeds battre Castleford lors de la grande finale en octobre 2019.

Dix-huit mois sur Winfield-Hill estime que Cas, qui s’est ouvert avec un derby local contre Featherstone Rovers, sera à nouveau l’un des chefs de file, mais estime que la course au titre sera la plus serrée à ce jour.

« St Helens, Castleford, j’espère que nous, j’aimerais penser que nous serons dans le mélange », a-t-elle déclaré.

« Les saints ont bien recruté et Cas a des points à prouver, et nous avons des titres à défendre, mais il y en a d’autres. Bradford a montré de très bons signes, vous ne pouvez jamais exclure Wigan et Featherstone est une équipe difficile. J’ai hâte de participer à des matchs vraiment difficiles et compétitifs. «

Deux nouvelles équipes rejoignent la compétition cette saison sous la forme de Warrington Wolves et Huddersfield Giants.

Warrington affrontera Wigan lors de leur premier match de Super League, et les Warriors seront menés cette saison par l’Angleterre Rachel Thompson, nouvellement installée en tant que capitaine.

Les géants doivent attendre le 25 avril pour faire leurs débuts et cela se heurte à d’autres nouveaux arrivants, Warrington.