Courtney Stodden dit que l’écriture de leurs mémoires « a mis en lumière » le prétendu « toilettage » qui a conduit au mariage à 16 ans

Il n’a pas été facile pour Courtney Stodden d’écrire ses prochains mémoires.

Stodden, 27 ans, a récemment parlé à Fox News Digital de ressasser leur mariage controversé et d’autres événements de la vie tout en écrivant leur livre actuellement sans titre.

Stodden, qui s’identifie comme non binaire et utilise les pronoms ils / eux, avait 16 ans lorsqu’ils ont épousé Doug Hutchison en 2011. Il avait 51 ans à l’époque. En 2018, Stodden a demandé le divorce. Le divorce a été finalisé deux ans plus tard.

« De nombreux chapitres différents de ma vie ont été difficiles à vivre une fois, puis à revenir en arrière et à revivre afin de raconter l’histoire, c’est encore plus difficile, mais cela me donne également une meilleure idée », a déclaré Stodden à Fox. Nouvelles numériques.

« Je travaille avec un thérapeute en ce moment pour traiter tout cela aussi pendant que je l’écris et que je le revis à nouveau. Et c’est libérateur. Cela m’a définitivement donné une meilleure perspective à ce sujet. Je le vois pour ce que c’est « , ont-ils noté.

Pour Stodden, le processus d’écriture a « mis en lumière » le prétendu « toilettage » qu’ils ont subi, ont-ils déclaré.

« Je travaille actuellement avec un thérapeute pour traiter tout cela aussi pendant que je l’écris et que je le revis à nouveau. Et c’est libérateur. » — Courtney Stoden

« Cela a mis en lumière le toilettage et ce qui m’est arrivé et ce qui arrive également à beaucoup d’autres enfants aux États-Unis », a expliqué Stodden.

Un représentant de Hutchison n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News.

Passer par le mariage à un jeune âge a aidé Stodden à devenir « si fort ».

« Je suis une personne vraiment empathique et sensible, et je l’ai toujours été », a déclaré Stodden à Fox News Digital. « Mais mon expérience m’a rendu si fort. »

« Si cela ne s’était pas produit, j’ai l’impression que toute ma vision de la vie serait si différente. Les expériences traumatisantes peuvent soit nous briser, soit nous pouvons les utiliser pour nous façonner en un individu plus fort. Et c’est vraiment l’une des principales raisons pourquoi je parle, c’est parce que je veux que les anciennes victimes et les survivants puisent vraiment dans cette partie d’eux-mêmes. Nous sommes si forts.

« Cela m’a vraiment rendu très intrépide. »

Alors que Stodden a évolué dans la vie, ils ont également évolué dans l’amour. Ils se sont fiancés à Chris Sheng en mai 2021.

« J’ai dit oui … OH et la bague m’a fait bâillonner, c’est tellement beau », a écrit Stodden en légende d’une vidéo de leur bague de fiançailles sur Instagram.

Sheng a confirmé les fiançailles dans son propre message sur les réseaux sociaux.

« Le vendredi 28 mai, j’ai proposé à l’amour de ma vie et ils ont dit oui », écrivait-il à l’époque.

« La prochaine fois que je marcherai dans l’allée, je veux juste me sentir complètement préparé. » – Courtney Stodden sur le remariage

« Je me sens tellement béni et chanceux », a ajouté Sheng. « Nous avons tous les deux tellement grandi depuis notre première rencontre, et le fait que nous ayons tous les deux pu devenir des individus meilleurs, plus forts et plus sûrs tout en étant toujours dans une relation ensemble me fait croire que ce partenariat durera toute une vie.

« Pour la première fois, nous vivons tous les deux un amour inconditionnel. Le plus vrai type d’amour. Le genre où nous ne nous aimons peut-être pas toujours mais où nous nous aimerons TOUJOURS. Je promets d’être toujours votre roc, votre soutien et votre épaule pour vous appuyer sur – quoi qu’il arrive. Je t’ai eu. Ily « , a-t-il conclu.

Les deux sont toujours fiancés, mais Stodden veut prendre son temps quand il s’agit d’un autre mariage.

« Je pense que la clé pour moi est de prendre mon temps et de ne rien précipiter », a déclaré Stodden à Fox News Digital. « La prochaine fois que je marcherai dans l’allée, je veux juste me sentir complètement préparé. Je n’étais pas préparé la première fois, et il y a beaucoup de traumatismes autour de l’idée du mariage pour moi. »

Stodden dit que cette fois sera différente parce qu’ils seront « adultes ».

« Mon cerveau sera développé et je pourrai prendre ma propre décision de manière complètement et totalement transparente pour moi-même », a déclaré Stodden.

« Je ne suis pas assis à attendre des excuses de toutes les personnes passées qui m’ont traité comme de la merde. Ce n’est pas ce dont j’ai besoin. » – Courtney Stodden sur le scandale de cyberintimidation de Chrissy Teigen

Stodden a également été victime d’intimidation en ligne. Ils ont publiquement appelé Chrissy Teigen pour cyberintimidation en 2021. Teigen avait annoncé qu’elle quittait Twitter en raison de la négativité; Stodden a accusé le modèle de les intimider en ligne pendant des années.

Bien que Teigen ne se soit jamais excusé directement pour la cyberintimidation, Stodden a déclaré à Fox News Digital qu’ils n’en attendaient pas une.

« Je n’ai pas entendu parler d’elle. Je n’ai pas besoin d’excuses », a déclaré Stodden.

« Je ne suis pas assis à attendre des excuses de toutes les personnes passées qui m’ont traité comme de la merde. Ce n’est pas ce dont j’ai besoin. Et cela m’a appris à puiser davantage dans ma propre force. »

Les mémoires de Stodden ne sont pas le seul projet sur lequel le modèle a travaillé. Ils prévoient également de s’impliquer davantage dans l’activisme des droits des animaux.

Stodden est devenu végétarien vers l’âge de 16 ans et a expliqué qu’ils avaient du mal à manger de la viande dès leur plus jeune âge, partageant qu’ils « pleuraient juste » quand ils allaient pêcher avec leurs parents.

« Je pense que dès mon plus jeune âge, j’avais juste ce cœur vraiment plein quand il s’agissait d’autres créatures vivantes », ont-ils expliqué.