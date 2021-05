Courtney Stodden a des doutes sur les excuses de Chrissy Teigen pour l’intimidation

Courtney Stodden a des doutes sur les excuses de Chrissy Teigen, après que l’auteur du livre de cuisine ait exprimé ses regrets pour la cyberintimidation de la personnalité de la télé-réalité à l’adolescence.

Stodden, qui passe par ils / eux pronoms, a écrit mercredi sur Instagram qu’ils acceptaient les excuses de Teigen et lui pardonnaient, bien que Stodden ait des soupçons sur les motivations de Teigen.

« Je veux tous croire que ce sont des excuses sincères, mais cela ressemble à une tentative publique de sauver ses partenariats avec Target et d’autres marques qui se rendent compte que sa » réveil « est un record battu », a écrit Stodden, ajoutant qu’ils « ont jamais entendu parler de (Teigen) ou de son camp en privé. «

Stodden a également noté que Teigen les avait bloqués sur Twitter.

Lors d’une interview avec The Daily Beast publiée lundi, Stodden – qui est devenue célèbre en tant que jeune mariée de l’acteur Doug Hutchison, qui avait 51 ans à l’époque – s’est ouvert sur les tweets et les messages privés de Teigen.

« Elle ne voulait pas simplement tweeter publiquement qu’elle voulait que je fasse ‘une sieste de saleté’, mais me DM en privé et me dire de me suicider », a déclaré Stodden, 26 ans. «Des choses comme« Je ne peux pas attendre que tu meurs ».» TMZ et BuzzFeed ont rassemblé certains des tweets passés de l’auteur du livre de cuisine à Stodden, datés de 2011 et 2012.

La femme de 35 ans a exprimé ses regrets pour ses actions envers Stodden dans un Fil Twitter Mercredi après midi.

« Peu de gens ont la chance d’être tenus responsables de tout leur passé (juron) devant le monde entier », a commencé Teigen. «Je suis mortifié et triste de qui j’étais. J’étais un troll peu sûr de lui et cherchant l’attention. J’ai honte et complètement embarrassé de mon comportement mais ce … n’est rien comparé à ce que j’ai fait ressentir à Courtney.

« J’ai travaillé si dur pour vous donner de la joie et être aimé et le sentiment de vous laisser tomber est presque insupportable, vraiment », a-t-elle poursuivi. « Ce ne sont pas mes seules erreurs et ne seront sûrement pas les dernières aussi difficiles que j’essaye, mais mon dieu j’essaierai !! »

Teigen a affirmé qu’elle avait essayé de discuter de la question avec Stodden en privé, mais qu’elle voulait également présenter des excuses dont le public était au courant, car ils ont également vu ses tweets.

« Je suis vraiment désolé, Courtney, » dit Teigen, concluant son mea culpa. «J’espère que vous pourrez guérir maintenant en sachant à quel point je suis désolé. Et je suis tellement désolé de vous avoir laissé tomber. Je travaillerai pour toujours pour être meilleur qu’il y a 10 ans, 1 an, 6 mois.

Teigen a brièvement quitté Twitter en mars, expliquant à l’époque: « Cela ne me sert plus aussi positivement que négativement, et je pense que c’est le bon moment pour appeler quelque chose. »

Dans une interview accordée en avril à USA TODAY, Teigen a déclaré que le Web était « un endroit brutal », encore plus pour les femmes.

«Il est difficile d’exister simplement en tant que femme sur Internet», a-t-elle déclaré. «Nous sommes juste pinaillés et déchirés et c’est juste brutal. Et je pense qu’à l’échelle à laquelle certains d’entre nous le reçoivent, c’est trop pour quiconque. Et alors oui… quand le bien l’emporte sur le mal à nouveau, je sera là. »

