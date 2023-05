Courtney Rhodes #RHOA récapitule le choc de Kandi qui a fait la une des journaux

Alors qu’elle était habillée à neuf et qu’elle avait l’air ravissante la nuit de l’affrontement, Rhodes a été vue rebondir apparemment pour souligner les points qu’elle faisait valoir à Kandi.

Plusieurs observateurs de #RHOA ont pris le mouvement comme un acte d’agression et ont dit qu’ils comprenaient pourquoi la femme au foyer s’était mise en colère.

Non, je vois pourquoi Kandi voulait donner un coup de tête à Courtney, cette énergie passive agressive va me faire mal !!! #RHOA

Selon Rhodes, qui ne fait aucun scrupule à ses mouvements, elle était juste « passionnée » et réagissait aux expressions faciales de Kandi.

« Je ne la connais pas et elle ne me connaît pas », a-t-elle ajouté. «Donc, notre énergie a certainement augmenté et je rebondis. Et c’est juste une partie de la façon dont je bouge quand je suis en colère. Au moins, je ne menaçais pas de lui donner un coup de tête parce que je ne fais pas ça.

« J’essaie de ne pas utiliser le mot agressif avec des femmes noires. Vous m’entendez dire cela encore et encore », a déclaré Rhodes à BOSSIP. « J’étais certainement passionné à ce moment-là et je rebondis, et il n’y a aucune excuse pour cela. Mais elle avait ce regard fou sur son visage [and] sa conversation avec son amie était très condescendante. J’étais donc certainement ennuyé et activé.

Maintenant que les fans continuent de regarder la saison 15 de #RHOA, Rhodes espère qu’ils apprécieront davantage son côté amusant, et oui, sa voix forte car elle n’a pas peur de parler à travers les conflits.

« J’ai hâte que le public voie que je suis une femme dans tout ce que j’ai fait dans la vie », a déclaré Rhodes, qui a également souligné l’importance de l’autonomisation des femmes. « J’ai une voix forte, mais je suis généralement beaucoup plus détendu que cela.

«Je sais que le public verra également ces autres moments; moi étant une mère, moi étant une entrepreneure, moi dirigeant une agence avec huit filles incroyables, les soutenant, les élevant. Donc j’espère [they see] un moi plus calme et la pleine dynamique de qui je suis parce que j’ai clairement une grande personnalité mais je suis certainement une femme et juste passionnée par les choses qui me passionnent.

« Si je me sens d’une certaine manière, j’ai appris que je ne recule pas devant un conflit parce que j’aime en parler et aller de l’avant », a-t-elle ajouté. « J’espère que vous verrez cette relation et la dynamique changer un peu. »