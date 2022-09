Courtney Ortgiesen est l’étudiante Amboy du mois de septembre – Shaw Local

Courtney Ortgiesen est une lycéenne de 17 ans à Amboy High School. Ses parents sont Kathy Ortgiesen et James Ortgiesen Jr. et ses frères et sœurs sont Elizabeth Ortgiesen et Kaitlyn Ortgiesen. Elle vient d’Amboy.

Q. Quelle classe trouvez-vous vraiment intéressante et pourquoi ?

Calculus, enseigné par Cynthia Carlson. Mes camarades de classe et moi l’avons depuis trois ans, donc elle nous connaît assez bien. Elle sait ce que nous comprenons et ce qui nous prend un peu plus de temps à apprendre. Elle profite également de ses expériences à l’université et essaie de nous préparer pour notre prochain chapitre de notre vie.

Q. Quels sont vos projets post-diplôme ?

Je visiterai plusieurs collèges cet automne pour trouver celui qui me convient le mieux. Je suis également indécis quant à la carrière que je veux, mais je me penche vers quelque chose dans le domaine médical.

Q. Quelles sont vos deux activités préférées ?

Conseil étudiant et Société nationale d’honneur. Puisque vous devez être choisi pour faire partie du NHS, je pense que mon travail acharné pour mes notes et mes activités a porté ses fruits. Pour le Conseil étudiant, j’aime la possibilité de pouvoir planifier des événements pour ma communauté et mes camarades de classe. Les collectes de sang et les collectes de conserves redonnent à notre communauté tandis que nos danses scolaires nous permettent de nous amuser.

Q. Qu’est-ce qu’un souvenir significatif de l’école ?

Aller à Autumn On Parade avec notre fanfare. Nous y étions allés pour la première fois quand j’étais en première année et j’avais obtenu la cinquième place. Après que nous y soyons retournés la deuxième année, nous avons reçu la troisième. Tout le travail que nous y avons consacré et les nerfs juste avant de partir sont incomparables.

Q. Quel est votre espoir pour l’avenir ?

Pour trouver ma place. En ce moment, je suis très incertain quant à mon avenir et à ce qu’il me réserve. Je veux trouver une université que j’aime et une carrière que j’aime encore plus.

