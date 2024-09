Courtney Love, Thurston Moore et d’autres reprennent ensemble des chansons de Marianne Faithfull

Thurston Moore de Sonic Youth, Courtney Love de Hole, Deb Googe de My Bloody Valentine, Adrian Utley de Portishead et Rob Ellis, collaborateur de PJ Harvey, sont tous en train de préparer quelque chose ensemble aux Konk Studios de Londres. Ce quelque chose semble être un projet de reprises de Marianne Faithfull, selon un post que Googe a partagé sur Instagram mardi.

« J’ai passé une journée dans le studio des Kinks, à reprendre des chansons de Marianne Faithfull », a écrit Google sous une série de photos du studio, même s’il semble que ce sera plus qu’un simple album. Le producteur Ben Christophers a également partagé un message, décrivant la rencontre comme « une expérience incroyable dans la fusion de la musique et du cinéma. Je ne veux pas en dire plus, mais vous le saurez bien assez tôt. »

Dans son message, Christophers a également tagué Iain Forsyth et Jane Pollard, le duo de cinéastes qui a réalisé le documentaire Nick Cave de 2014. 20 000 jours sur TerreCe ne sera pas le seul projet hommage à Marianne Faithfull de mémoire récente, mais cela semble amusant, quelle que soit la chose secrète sur laquelle ils travaillent. Voir les messages ci-dessous.