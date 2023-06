Courtney Lawes et Ben Youngs parmi les 15 joueurs rejoignant l’équipe d’entraînement de la Coupe du monde de rugby en Angleterre depuis Northampton et Leicester | Actualités du rugby à XV

Courtney Lawes poursuivra son implication avec l’équipe d’Angleterre

Des joueurs de Northampton et de Leicester, dont Courtney Lawes et Ben Youngs, rejoindront l’équipe d’Angleterre alors que les préparatifs de la Coupe du monde de rugby de cette année se poursuivent à Brighton.

Les joueurs des clubs qui ont perdu en demi-finale de Premiership peuvent rejoindre la formation anglaise maintenant que leur période de récupération de cinq semaines est terminée.

Northampton a perdu contre les Saracens lors de leur demi-finale de Gallagher Premiership en mai. Le deuxième ligne Lawes, ainsi que le troisième ligne Lewis Ludlam, le demi de mêlée Alex Mitchell, le centre Fraser Dingwall, le demi d’ouverture Fin Smith, l’ailier Tommy Freeman et le verrou David Ribbans participent tous au camp d’entraînement de l’Angleterre.

Le demi de mêlée très expérimenté Ben Youngs est également appelé, en tant que l’un des huit joueurs des Leicester Tigers

Lawes a déjà été capitaine de l’Angleterre, mais n’a joué qu’une seule fois pour l’équipe nationale la saison dernière et c’était une apparition sur le banc, en raison d’une campagne de blessures.

De Leicester, qui a perdu contre Sale lors de leur barrage, le très expérimenté Youngs, qui a représenté l’Angleterre 122 fois, revient dans la configuration internationale.

D’autres arrières Freddie Steward, Anthony Watson et Guy Porter, ainsi qu’un autre demi de mêlée de Leicester, Jack van Poortvliet ont également été nommés.

L’arrière latéral de Leicester et d’Angleterre Freddie Steward a été un homme clé au cours de la dernière année

Les piliers de Tighthead Dan Cole et Joe Heyes, et le deuxième ligne George Martin poursuivront également leur implication avec l’Angleterre de Steve Borthwick.

L’aile irlandaise de Londres Ollie Hassell-Collins et les demis de mêlée Harry Randall (Bristol) et Ben Spencer (Bath) ont abandonné l’équipe, tandis que le talonneur des Harlequins Jack Walker (mollet) et le centre de Bath Ollie Lawrence (genou) sont confirmés comme ayant ramassé des coups.

Les joueurs des finalistes de la Premiership Saracens et Sale doivent encore être appelés au camp d’entraînement.

Borthwick annoncera sa dernière équipe d’entraînement pour la Coupe du monde à la fin du mois, le dernier groupe de 33 joueurs pour le tournoi devant être confirmé le 7 août après le premier match de préparation contre le Pays de Galles à Cardiff.

La Coupe du monde elle-même débutera en septembre, l’Angleterre donnant le coup d’envoi de sa campagne de la poule D contre l’Argentine à Marseille le samedi 9 septembre.

Lawes est l’un des sept joueurs des Northampton Saints appelés par l’entraîneur-chef Steve Borthwick

« Après une excellente première semaine d’entraînement, nous sommes impatients d’être à Brighton », a déclaré Borthwick.

« La première phase de notre préparation continue de se concentrer sur l’assurance que les joueurs sont physiquement équipés pour ce que nous devons faire dans une campagne de Coupe du monde. Cela signifie que l’entraînement sera difficile et ciblé. Les joueurs relèvent le défi.

« Nous travaillerons encore dur cette semaine, et nous passerons également du temps ensemble en dehors du terrain – ce qui est également une partie importante de notre préparation. »

Mise à jour de l’Angleterre RWC à 38 joueurs équipe d’entraînement :

Attaquants (20): Jamie Blamire (Newcastle), Dan Cole (Leicester), Alex Dombrandt (Harlequins), Tom Dunn (Bath), Charlie Ewels (Bath), Ellis Genge (Bristol), Joe Heyes (Leicester), Ted Hill (Bath), Courtney Lawes (Northampton), Lewis Ludlam (Northampton), Joe Marler (Harlequins ), George Martin (Leicester), Zach Mercer (Montpellier), Beno Obano (Bath), Tom Pearson (Irlandais de Londres), Val Rapava-Ruskin (Gloucester), David Ribbans (Northampton), Kyle Sinckler (Bristol), Will Stuart ( Bath), Sam Underhill (Bain).

Dos (18): Henry Arundell (Irlandais de Londres), Danny Care (Harlequins), Joe Cokanasiga (Bath), Fraser Dingwall (Northampton), Tommy Freeman (Northampton), Will Joseph (Irlandais de Londres), Joe Marchant (Harlequins), Jonny May (Gloucester), Alex Mitchell (Northampton), Cadan Murley (Harlequins), Guy Porter (Leicester), Henry Slade (Exeter), Fin Smith (Northampton), Marcus Smith (Harlequins), Ben Spencer (Bath), Freddie Steward (Leicester), Jack van Poortvliet (Leicester), Anthony Watson (Leicester), Ben Youngs (Leicester).