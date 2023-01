Courtney Lawes a un doute pour les Six Nations alors qu’il boitait lors de la défaite de Northampton en Coupe des champions Heineken | Actualités du rugby à XV

Courtney Lawes a boité lors de la défaite de Northampton en H Cup

La participation de l’ailier anglais Courtney Lawes aux Six Nations cette saison est incertaine après avoir boité à la 29e minute de la défaite 31-13 de Northampton contre La Rochelle en Heineken Champions Cup.

Lawes a été en proie à des blessures ces derniers temps et s’il est exclu, ce sera un coup dur pour les chances de succès de l’Angleterre.

vs Ecosse – Samedi 4 février (Twickenham)

vs Italie – Dimanche 12 février (Twickenham)

vs Pays de Galles – Samedi 25 février (Cardiff)

vs France – Samedi 11 mars (Twickenham)

vs Irlande – Samedi 18 mars (Dublin)

La perte de Lawes a mis fin à un après-midi misérable pour les Saints, alors que le centre Fraser Dingwall a été expulsé pour un défi de taille à peine 10 minutes après que le joueur de 33 ans eut quitté le terrain, et le verrou Lukhan Salakaia-Loto a également reçu un carton rouge dans le instants mourants.

L’arbitre Andrea Piardi montre un carton rouge à Lukhan Salakaia-Loto des Northampton Saints dans les derniers instants du match

Avec ces deux départs clés, les Saints n’avaient aucune chance de rivaliser avec les champions en titre, ils sont donc tombés à leur quatrième défaite dans la compétition, ce qui les a laissés enracinés au fond de la poule B avec un seul point.

Quentin Lespiaucq-Brettes a marqué deux essais pour La Rochelle, Levani Botia, Ulupano Seuteni et Gregory Alldritt les autres avec Antoine Hastoy qui a lancé trois conversions.

Tom James a marqué un essai pour Northampton avec Fin Smith ajoutant deux pénalités et une conversion.

Arlequins 39-29 Requins

Les Harlequins ont profité de conditions croustillantes pour mettre fin à leur sécheresse victorieuse avec une victoire 39-29 contre les Sharks qui les propulse dans la phase à élimination directe de la Champions Cup.

Danny Care a célébré sa 350e apparition pour Quins avec un essai et il y a également eu des touchés pour Alex Dombrandt, Cadan Murley, Stephan Lewies et Nick David dans un confortable triomphe de points de bonus.

Danny Care a traversé le badigeon lors de sa 350e apparition

Les champions de Gallagher Premiership 2021 se sont délectés du soleil à Twickenham Stoop pour poursuivre le renouveau entamé contre le Racing 92 une semaine plus tôt, décrochant leur première victoire depuis le 18 décembre.

Ils menaient 21-8 dans les 20 premières minutes seulement et après avoir fait face à un retour fougueux d’une équipe des Sharks composée des stars sud-africaines Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Ox Nche et Lukhanyo Am, ils ont de nouveau accéléré au troisième quart.