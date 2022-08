Courtney Clenney accusée de meurtre dans la mort de Christian Obumseli

Eh bien, cela n’a pris qu’environ quatre mois et une semaine, mais OnlyFans et le modèle Instagram Courtney Clenney ont finalement été accusés de meurtre dans la mort poignardée de Christian “Toby” Obumseli.

Comme indiqué précédemment, Obumseli a été mortellement poignardé le 3 avril à l’intérieur d’un immeuble d’appartements de luxe, One Paraiso, dans le quartier Edgewater de Miami par Clenney après que le couple aurait eu une bagarre qui est devenue physique et mortelle.

Depuis lors, Clenney erre librement comme si elle n’avait pas poignardé un homme à mort tandis que son avocat, Frank Prieto, faisait de son mieux pour dépeindre son client comme une sage demoiselle en détresse qui n’avait d’autre choix que de poignarder son grand méchant. Loup noir d’un petit ami, qui, selon lui, l’agressait physiquement, bien que des amis du couple disent que le contraire est vrai.

Pendant ce temps, la famille d’Obumseli s’est plainte qu’un détective enquêtant sur le coup de couteau mortel avait été «froid et dédaigneux» à propos de l’affaire.

Peut-être que quelque chose a changé.

Selon le Héraut de Miami, Clenney a été arrêté mercredi à Hawaï et devrait être extradé vers le comté de Miami-Dade pour y être jugé pour meurtre au deuxième degré avec une arme mortelle. (Je vais juste aller de l’avant et ne pas mentionnez le degré de privilège blanc aisé qu’il faut pour faire du lamping à Hawaï au moment où vous êtes arrêté pour avoir poignardé un homme à mort quatre mois auparavant. Non, je ne vais pas le mentionner. Pas du tout.)

“Je suis complètement choqué, d’autant plus que nous avons coopéré à l’enquête et proposé de la livrer volontairement si elle était inculpée”, a déclaré Prieto au Herald. “Nous sommes impatients de blanchir son nom devant le tribunal.”

Vous pouvez dire quand les avocats disent n’importe quoi parce que-Comment ça va “complètement choqué” qu’elle a été accusée lorsque vous avez précédemment “a proposé de la livrer volontairement si elle était inculpée?”

Prieto a également mentionné que son client était à Hawaï alors qu’il était en réadaptation pour toxicomanie et trouble de stress post-traumatique. (*sanglots à son histoire sanglante*)

Quoi qu’il en soit, il est temps que nous voyions une sorte d’avancée dans cette affaire. Il est tout simplement difficile d’imaginer Obumseli, un homme noir, capable de poignarder sa petite amie blanche à mort et de rester libre et non inculpé aussi longtemps simplement parce qu’il a pleuré, revendiqué la légitime défense et agi comme si sa santé mentale était en déclin.

Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre de voir ce qui se passe ensuite.

Condamnation ou non ?