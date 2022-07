Courteney Cox vue sur les premières photos de “Scream 6” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Paramount Pictures / Courtesy Everett Collection

Courtney Cox a confirmé en juillet 2020 qu’elle reprendrait son rôle de journaliste Gale Weathers dans Cri 5, 24 ans après avoir joué dans le film original. Puis, peu de temps après la sortie très remarquée du film en janvier, le prochain Pousser un cri suite a été confirmée, avec Courteney, 58 ans, prêt à revenir. Maintenant, les premières images d’elle sur le plateau à Montréal, au Canada, ont été capturées. Les photographies, qui ont été obtenues par le Courrier quotidien et peut être vu ici, montre l’actrice à l’air intelligente dans un tailleur-pantalon bleu clair pratiquant des prises de vue en direct avec un microphone à la main à l’extérieur de ce qui semblait être l’hôtel de ville. Elle a associé la tenue à la mode avec des talons hauts vert citron.

Courteney est revenu pour chaque Pousser un cri film, mais Cri 6 manquera l’un de ses principaux acteurs originaux: Neve Campbell, qui a joué Sidney Prescott dans les cinq films précédents. “Malheureusement, je ne ferai pas le prochain film Scream”, a déclaré Neve dans un communiqué à HollywoodLa Vie le 6 juin. “En tant que femme, j’ai dû travailler extrêmement dur dans ma carrière pour établir ma valeur, surtout en ce qui concerne Pousser un cri. J’ai senti que l’offre qui m’a été présentée ne correspondait pas à la valeur que j’ai apportée à la franchise.

Elle a poursuivi: «Cela a été une décision très difficile de passer à autre chose. A tous mes Pousser un cri fans, je vous aime. Tu m’as toujours été d’un soutien incroyable. Je vous serai éternellement reconnaissant et de ce que cette franchise m’a apporté au cours des 25 dernières années.

Certaines des anciennes co-stars de Neve ont réagi à sa déclinaison du rôle et ont soutenu sa décision. “J’aimerais qu’elle en fasse partie. UN Pousser un cri film sans Sidney est un peu malheureux, mais je comprends sa décision », David Arquette50 ans, a déclaré lors d’un entretien avec BD le 6 juin. « C’est en quelque sorte une entreprise, ils doivent équilibrer tous ces éléments pour respecter un budget et produire un film. Je comprends, elle est toujours en vie ! il a continué. “Elle [can] absolument être dans les futurs, mais je pense que c’est aux fans de demander cela à l’avenir. Je respecte sa décision, bien sûr. David est l’un des originaux Pousser un cri acteurs, et son personnage, Dewey Riley, a été brutalement assassiné par Ghostface avec deux couteaux dans le cinquième film, marquant sa sortie de la franchise.

Sarah Michelle Gellar45 ans, qui est apparu dans Cri 2 comme Cici, a également pesé sur la situation. “Neve est une humaine vraiment intelligente et incroyable et je suis sûr que pour une raison quelconque, personnelle ou professionnelle, je suis sûr qu’elle avait une raison très valable parce qu’elle aime son public et elle aime ses fans et elle est très fière de ceux-là. films », a-t-elle dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT le 24 juin. “Alors sans, sans rien savoir de l’histoire je peux dire ça.”

Pendant ce temps, les fans attendent avec impatience le prochain épisode de la franchise. Alors que les détails de l’intrigue sont en grande partie inconnus, Courteney a révélé en mars que l’écriture était “vraiment bonne” lors d’une conversation avec Divertissement ce soir.