L’épisode de retrouvailles de Friends a certainement donné aux fans une autre occasion de savourer la sitcom à succès. Bien qu’il y ait eu plusieurs scènes célèbres qui ont été rejouées par le casting au cours de l’épisode spécial de près de 100 minutes, l’une des nombreuses qui n’a pas été « La routine ». La routine était la séquence de danse originale mettant en vedette Monica (Courteney Cox) et Ross (David Schwimmer) dans le 10e épisode de la sixième saison de Friends. Intitulé « The One With The Routine », l’épisode montre le duo de frères et sœurs essayant d’occuper le devant de la scène lors de l’enregistrement d’une fête de minuit du Nouvel An.

Désespéré de figurer dans la série, Ross et Monica utilisent leur arme secrète « La routine » qu’ils avaient apprise à l’université.

Aussi emblématique que soit la scène, Courteney et Schwimmer ne l’ont pas revécu pendant les retrouvailles. Cependant, Courteney a pris les fans de Friends par surprise lorsque l’actrice a posté un clip dans lequel elle a repris « The Routine » avec le chanteur britannique Ed Sheeran.

La vidéo Instagram montre le duo dansant dans un champ ouvert avec la célèbre musique de fond de ‘The Routine’. Alors que l’actrice exécutait bien ses mouvements, Sheeran profitait simplement de l’opportunité et rendait la vidéo beaucoup plus divertissante avec sa maladresse.

Le chanteur britannique a également publié la vidéo disant qu’il avait ses propres retrouvailles ce week-end. Il a utilisé plusieurs hashtags avec l’un d’eux disant qu’il avait mieux fait « The Routine » que Ross.

Depuis sa publication, la vidéo a recueilli des millions de vues et a suscité un immense amour de la part des fans.

L’un des commentaires sur la vidéo de Courteney disait : « Cela me donne une autre raison de vivre. »

Briser Internet est tout simplement trop courant, car le musicien Joel Taylor a déclaré qu’il n’y avait pas d’Internet parce qu’il venait d' »exploser ».

Friends: The Reunion a été mis en ligne le 27 mai et les Indiens peuvent le regarder sur Zee5.

