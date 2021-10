Courteney Cox surprend hilarante les fans de la tournée des studios « Friends » alors qu’elle plaisante en disant qu’elle travaille « de 9 à 5 »

Lors du tournage de sa nouvelle série sur le terrain de Warner Bros., Courteney Cox a surpris les fans de « Friends » sur la scène Central Perk. Regardez la délicieuse vidéo.

Travail de 9 à 5 : Courteney Cox a d’autres « changements » en dehors de son travail d’acteur habituel. Les Amis alun, 57 ans, a partagé une vidéo Instagram le 1er octobre d’elle entreprenant plusieurs autres travaux dans le studio Warner Bros. à Los Angeles, plaisantant sur ce qu’elle fait entre les scènes de sa prochaine série de comédie d’horreur Vallée brillante.

« Quand est ma prochaine scène ? » a demandé la star à une femme hors de portée, qui a répondu « dans une heure ». Courteney a répondu : « Dans une heure, d’accord. Je dois faire mon autre quart de travail. La star se dirige ensuite vers le travail de caissière à la boutique de cadeaux du lot, distribue des laissez-passer de stationnement à la barrière de sécurité et sert du café aux fans sur la scène Central Perk de Warner Bros. visite du studio en tant que Dolly PartonLe « 9 à 5 » de « 9 à 5 » joue en arrière-plan du montage.

Sur le plateau Central Perk, qui propose un menu de boissons nommé d’après les personnages de la sitcom, dont « The Chandler » et « The Ross », l’actrice a servi les commandes des invités de « The Rachel » et « The Monica ». Dans la légende de la vidéo Instagram hilarante, Courteney a légendé: « Quand je ne joue pas…. » avec le hashtag #inbetweenthescenes.

La prochaine série de comédie d’horreur de l’actrice, qui sera diffusée sur STARZ, se trouve justement en train de tourner sur le même terrain que sa sitcom à succès de 1994 Amis. En août, Courteney a également surpris les fans et les travailleurs sur le terrain entre les prises de Vallée brillante. Dans une vidéo Instagram partagée le 11 août, Courteney a également effectué une série d’autres travaux autour du terrain pendant sa pause, notamment servir le déjeuner de l’équipage, conduire une voiturette de golf et diriger une visite de studio.

« Nous sommes à l’étape cinq, qui est ici sur notre droite », a déclaré Courteney aux fans pendant la tournée. « C’est ici que Amis commencé en 1994, et est maintenant occupé par un spectacle appelé Val brillant, avec moi. Après cette vidéo, Courteney a ravi une fois de plus les fans avec une photo d’elle sur un canapé orange situé devant l’emblématique Amis fontaine tout en tenant un script pour Val brillant. « Quand les mondes entrent en collision », a-t-elle légendé le post.