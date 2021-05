Quelques jours seulement après la première de « Friends: The Reunion », Courteney Cox a publié une vidéo de danse surprise pour ses abonnés sur Instagram. Maintenant, tout fan de la série

Dans la vidéo, Courteney interprète la « routine » emblématique de la série, non pas avec David Schwimmer alias Ross, mais avec le seul et unique, Ed Sheeran. Vêtue d’une tenue entièrement noire, Courteney répète les étapes de « La routine » avec diligence, se souvenant de chaque mouvement, même après 22 ans de tournage de la scène originale.

Vêtue d’une veste marron et d’un jean bleu, Sheeran parvient à copier parfaitement les mouvements de Ross. La vidéo se termine de manière hilarante avec la chute de Courteney en sautant dans les bras de Sheeran, une répétition de ce qui s’est passé dans l’épisode « The One With The Routine » lorsque Ross ne parvient pas à attraper Monica et elle tombe.

« Juste un peu de danse de routine avec un ami… @teddysphotos #ReRoutine », a écrit Courteney en légende de la publication.

La section des commentaires a rapidement été inondée de fans devenus nostalgiques de la performance de danse originale, où plusieurs ont déclaré que personne ne pouvait remplacer Ross tandis que d’autres ont appelé « The Routine » leur « danse préférée de tous les temps ». La vidéo de Cox a définitivement fait sourire les fans de la série.

Sur une note connexe, dans une interview avec Good Morning America, tous les membres de la distribution, dont Courteney, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer et Matt LeBlanc, ont demandé leurs moments préférés de la sitcom culte des années 90.

Courteney a ensuite nommé la routine de danse de Monica et Ross dans l’épisode de la saison six « The One With The Routine ». L’épisode se déroule le soir du Nouvel An et où la colocataire de Joey, Janine, invite le gang à assister à un enregistrement du réveillon du Nouvel An de Dick Clark.

Comme les fans s’en souviendront, les super fans Monica et Ross, désespérés d’être à la télé, mettent tout en œuvre pour se produire sur la plate-forme et mettent en scène ce que les fans appellent maintenant « La routine » – une danse emblématique qu’ils ont exécutée quand ils étaient enfants . Pendant ce temps, le spécial « Friends: The Reunion » très médiatisé a amassé plus d’un million de vues et compte à travers le pays lors de sa sortie jeudi (27 mai). Les fans du monde entier ont réagi avec émotion sur les réseaux sociaux en regardant les six amis titulaires revenir sur les écrans.