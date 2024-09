Courteney Cox revient sur « Friends » à l’occasion de son étape clé

Courteney Cox prend un moment pour se souvenir de son émission Amis alors que la sitcom célébrait son 30e anniversaire.

Dans une conversation avec Personnesl’actrice de 60 ans qui joue Monica Geller a déclaré : « C’est tout simplement fou pour moi parce que j’ai l’impression que le temps passe si vite, et je ne m’en rends pas compte », ajoutant : « On avait l’habitude de dire : « Oh, j’ai hâte que ce mois arrive » ou « Mon Dieu, j’ai l’impression que c’est une éternité ». Je ne prononcerai plus jamais cette phrase. »

La série a duré dix saisons et a reçu des éloges universels, et ses personnages sont devenus des icônes de la culture pop.

« Monica est vivante et en bonne santé. Vous plaisantez ? » a fait remarquer Courteney d’un ton léger à propos de l’influence du rôle déterminant de sa carrière.

Bien que la série se soit terminée en 2004, la star de Scream a déclaré qu’elle ne l’avait pas encore regardée après avoir admis ne pas l’avoir vue « depuis un petit moment, mais chaque fois que je la découvre, je ne peux pas m’empêcher de [watch] » . «

Elle a poursuivi : « Ce spectacle est incroyable. Chaque blague tient la route, tous les personnages sont tout simplement incroyables, et nous [had] « Je suis l’un des meilleurs écrivains du monde. J’ai de la chance que cela continue à travers toutes les générations. Et c’est très heureux. »