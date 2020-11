Courteney Cox recrée la scène légendaire des amis en dansant avec de la dinde crue sur la tête

Courteney Cox a recréé l’une des scènes les plus emblématiques de Friends – la sitcom des années 90 qui l’a propulsée vers la célébrité mondiale.

L’actrice de 56 ans a incarné Monica Geller, la monstre propre pendant plus d’une décennie.

Sur Instagram jeudi, la bombe brune a ravi les fans avec sa recréation de l’un des épisodes de Thanksgiving les plus mémorables de la série.

Dans l’épisode emblématique, qui s’appelait The One With All The Thanksgivings, le personnage de Courteney, Monica, a placé une dinde crue sur sa tête dans le but de remonter le moral de son petit ami abattu, Chandler Bing.

(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Cela est d’autant plus spécial que Chandler, joué par Matthew Perry, a dit à Monica qu’il l’aimait pour la première fois après sa danse épique.

Avance rapide jusqu’en 2020, et Courteney a offert à ses admirateurs adorables une suite de danse de Thanksgiving sur Instagram.

«Joyeux Thanksgiving à tous, j’espère que vous passez une excellente journée», a-t-elle jailli dans la vidéo hilarante.







(Image: Instagram)







(Image: NBC)



«Je me sens tellement reconnaissant… et aussi si je reçois encore un putain de gif avec cette dinde sur la tête dansant comme un imbécile… je vais craquer.

“Alors de toute façon, puisque je suis le symbole de Thanksgiving, vous y allez, j’espère que cela vous rendra heureux.”

Le clip épique voit l’actrice secouer ses affaires pendant que la dinde est assise sur sa tête pour la deuxième fois.

C’est d’autant plus spécial que la chanson thème de la sitcom – Je serai là pour vous des Rembrandts – joue en arrière-plan pendant qu’elle brise ses mouvements impressionnants.