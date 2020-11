Courteney Cox réagit à ces amis de Thanksgiving Memes

Courteney Cox est une icône du Jour de la Turquie.

Demandez à n’importe quel copains fan, et ils se souviendront certainement de l’épisode de 1998 dans lequel le personnage de Courteney, Monica Geller, danse avec une dinde entière sur la tête. Le moment continue d’être partagé sous forme de mèmes et de GIF à chaque Thanksgiving, et cette année, l’actrice de 56 ans a elle-même pris part à l’amusement.

“Joyeux Thanksgiving à tous!” Courteney a déclaré dans une vidéo téléchargée sur Instagram sur les vacances. «J’espère que vous passez une excellente journée. Je me sens tellement reconnaissant.

“Et aussi, si je reçois encore un putain de GIF avec cette dinde sur la tête qui danse comme un imbécile,” ajouta Courteney d’une voix certes plus agressive, “Je vais juste casser!”

Mais étant la personne hilarante qu’elle est, Courteney a rapidement changé d’avis et a décidé d’embrasser son statut. “Quoi qu’il en soit, puisque je suis le symbole de Thanksgiving, c’est parti,” dit la star, faisant allusion à ce qui s’est avéré être sa réprimande copains rôle.