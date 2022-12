Courteney Cox photobombe en plaisantant les fans de “Friends” : vidéo – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Amis étoile Courtney Cox58 ans, était la farceuse ultime le 30 novembre, alors qu’elle visitait le célèbre Amis canapé sur le plateau de Warner Bros. et photobombé des fans. L’actrice, qui jouait Monica Geller dans la série, a décidé de se cacher derrière le canapé, alors que la touriste visitait le plateau mercredi. “Je travaille chez Warner Brothers et j’ai pensé que c’était le bon moment pour surprendre certains Amis fans et photobombent leurs clichés », a déclaré la beauté brune dans sa vidéo Instagram.

Elle a eu l’aide de certains des travailleurs du plateau qui ont demandé aux fans de s’asseoir sur le canapé en cuir orange et de “répondre à quelques questions”. Bien sûr, c’est à ce moment-là que Courteney en a profité pour s’accroupir derrière le canapé pendant que les fans prenaient leurs clichés. Son aide a compté à partir de trois et quand il est arrivé à un, c’est à ce moment-là que la femme de 58 ans est apparue pour s’ajouter aux photos de son fan.

« Vous ne détestez pas un bombardier photo ? #amis », a légendé le fondateur de HomeCourt. Lorsque les fans verraient la photo pour s’assurer qu’ils l’aimaient, ils étaient choqués de voir leur personnage préféré de la série dans le cadre. “Est-ce que ça nous arrive en ce moment ? !”, s’est exclamé un admirateur, tandis qu’un autre a simplement dit : “Nooon !” Courteney a ensuite salué ses admirateurs avec des câlins chaleureux et a ri de l’expérience avec eux.

Beaucoup de Vallée brillante Les 12,2 millions d’abonnés Instagram de la star se sont rendus dans la section des commentaires pour féliciter Courteney pour sa farce. Les adultes acteur de cinéma David Pique, 58 ans, a même répondu en écrivant “Très cool”. Même la co-vedette de Courteney, Mira Sorvino, 55 ans, n’a pas pu s’empêcher de commenter la vidéo. “C’est vraiment incroyable”, a écrit l’actrice. De nombreux fans de la maman d’un enfant ont également été émus par le message, l’un d’entre eux écrivant: “Pourquoi je pleure ????”

La visite de Courteney sur le plateau intervient un peu plus d’une semaine après qu’elle est allée sur Instagram pour partager une vidéo d’elle jouant au basket sur le plateau de Warner Bros. “Il s’avère que je peux VRAIMENT jouer”, a-t-elle sous-titré la vidéo idiote. En vedette dans son clip, était un basketteur professionnel Zach Andrews37 ans, acteur et athlète Sherman G.et acteur Salomon Hugues43. Notamment, Solomon joue dans HBO Gagner du temps : la montée de la dynastie des Lakers aux côtés des acteurs Adrien Brody, John C.Reillyet plus.