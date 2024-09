Courteney Cox et Brad Pitt se retrouvent près de 20 ans après leur séparation avec Jennifer Aniston

Parlons d’un régal pour les yeux endoloris !

Les anciens amis Courteney Cox et Brad Pitt se sont retrouvés lors d’un récent événement, sans Jennifer Aniston.

Cox et Pitt, tous deux âgés de 60 ans, ont posé ensemble lors d’une Rock4EB événement de collecte de fonds le samedi 21 septembre à Malibu, en Californie, marquant un moment rare pour les deux, qui étaient proches lors du mariage de l’acteur de « Once Upon a Time… in Hollywood » avec le meilleur ami de Cox.

Le couple s’est pris dans les bras l’un de l’autre et a posé pour une photo lors de la collecte de fonds réunissant des stars qui vise à trouver un remède à l’épidermolyse bulleuse, une maladie cutanée rare.

Courteney Cox et Brad Pitt à Rock4EB 2024. Todd Williamson/Shutterstock pour ebmrf

Brad Pitt (à droite) pose avec Jennifer Aniston (au centre) et Courteney Cox (à gauche) en 2003. REUTERS

Cox a enfilé une chemise boutonnée à rayures qu’elle avait laissée ouverte pour la sortie. L’actrice de « Friends » portait un maquillage à peine visible, laissant ses cheveux noirs détachés et ébouriffés.

Pitt portait un pantalon beige à rayures jaune fluo qu’il associait à une chemise blanche boutonnée et à des lunettes de soleil de style aviateur. Sa compagne à l’événement était sa petite amie de près de deux ans, Ines de Ramon.

Les amis semblaient comme si le temps ne s’était pas écoulé, malgré près de 20 ans depuis la séparation de Pitt et son divorce avec Aniston.

Brad Pitt et Courteney Cox. FilmMagic

Brad Pitt a emmené sa petite amie Inés de Ramón à l’événement Rock4EB. Todd Williamson/Shutterstock pour ebmrf

Brad Pitt dans l’épisode de « Friends » intitulé « Celui qui faisait la une ». NBCUniversal via Getty Images

Le trio est apparu dans un épisode emblématique de « Friends » de 2001 intitulé « Celui qui avait une rumeur » au cours de la saison 8. Pitt a joué Will Colbert, un personnage lié à « Je déteste Rachel [Green] » club au lycée aux côtés de Ross Geller de David Schwimmer.

Lorsque Brad Pitt a joué dans Friends, il était marié à Jennifer Aniston. Le couple s’est dit « oui » à Malibu, en Californie, le 29 juillet 2000, mais la relation du couple hollywoodien s’est effondrée des années plus tard, en janvier 2005, lorsqu’ils ont annoncé leur séparation.

(de gauche à droite) Brad Pitt dans le rôle de Will Colbert, Courteney Cox dans le rôle de Monica Geller-Bing, Matthew Perry dans le rôle de Chandler Bing, Lisa Kudrow dans le rôle de Phoebe Buffay, Jennifer Aniston dans le rôle de Rachel Green, David Schwimmer dans le rôle de Ross Geller. NBCUniversal via Getty Images

Brad Pitt est l’invité vedette de l’épisode. NBCUniversal via Getty Images

Jennifer Aniston, Brad Pitt et Courteney Cox. FilmMagic

« Nous tenons à annoncer qu’après sept ans passés ensemble, nous avons décidé de nous séparer officiellement. Pour ceux qui suivent ce genre de choses, nous tenons à préciser que notre séparation n’est pas le résultat de spéculations rapportées par les tabloïds », ont déclaré Pitt et Aniston dans un communiqué commun à l’époque.

« Cette décision est le résultat d’une réflexion approfondie. Nous restons heureux de rester des amis engagés et attentionnés, avec beaucoup d’amour et d’admiration les uns pour les autres. Nous vous demandons par avance de faire preuve de gentillesse et de sensibilité dans les mois à venir », ont-ils ajouté.

Jennifer Aniston a demandé le divorce en mars 2005, et le divorce a été prononcé en octobre. Les deux ex sont devenus des amis platoniques depuis sa rupture avec Angelina Jolie.

Brad Pitt et Jennifer Aniston lors de la 26e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards. Getty Images pour Turner

Brad Pitt et Jennifer Aniston assistent à la première de « Troie » le 10 mai 2004. Getty Images

Pitt a assisté à sa fête de 50 ans en 2019. Ils se sont également retrouvés aux Screen Actors Guild Awards 2020 avant leur lecture en public de « Fast Times at Ridgemont High ».

Alors que certains fans espéraient une réconciliation entre les deux, Aniston a clairement indiqué que elle est « copine » avec Pitt.

« C’était vraiment amusant. Brad et moi sommes des copains, nous sommes amis », a-t-elle déclaré à Howard Stern à propos de leurs retrouvailles au « Ridgemont High ».

« Et nous parlons, et il n’y a aucune bizarrerie du tout, sauf pour tous ceux qui l’ont probablement regardé et qui voulaient qu’il y en ait, ou qui ont supposé qu’il y en avait. »