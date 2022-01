Courteney Cox dit qu’elle n’est «pas toujours bonne avec les limites» avec sa fille adolescente Coco

Courteney Cox parle d’être la mère d’un adolescent.

L’actrice de 57 ans est mère d’une fille de 17 ans, Coco, qu’elle partage avec son ex-mari David Arquette.

Alors que l’ancienne de « Friends » se prépare à être un nid vide, elle a parlé au magazine People de la maternité et de sa relation avec Coco.

« Je n’y ai pas encore pensé ! » l’actrice a dit que sa fille s’éloignait un jour de la maison. « Je n’ai même pas enregistré qu’elle ne sera pas ici. Mais aussi, elle n’est pas souvent ici – soyons clairs. Elle est en déplacement. Ce n’est pas une fille pour rester à la maison, et si elle est là, elle est dans sa chambre, porte fermée. »

La star a déclaré que sa propre mère lui avait donné un excellent exemple à suivre.

« J’étais très proche de ma mère. C’était ma meilleure amie », a déclaré Cox a jailli. « Et j’ai ça avec Coco. Elle me dit tout. »

Bien qu’elles soient très proches, Cox et sa fille font face à des tensions et à des disputes de temps en temps.

« Nous nous battons. J’ai appris que les limites sont importantes et qu’il faut les respecter parce que je sais que cela la fait se sentir en sécurité », a déclaré la star de « Scream ». « Mais je ne suis pas toujours bon avec les limites. Je m’épuise. »

Elle a ajouté: « Vous devez choisir vos batailles et décider de ce qui est important. »

De nos jours, Cox et Arquette, qui se sont mariés de 1999 à 2013, coparentalité de leur enfant unique ensemble. La meilleure partie de cela, a déclaré Cox, est « quand vous ne vous battez pas pour des choses ».

« Quand il n’y a pas de ‘Puis-je l’avoir pendant ces vacances? Ce n’est pas comme, ‘Eh bien, ce sont mes vacances.’ Non, ce n’est pas grave », a expliqué la star. « Tout ce qu’elle veut faire et tout ce qui fonctionne. Il n’y a jamais eu de dispute à propos de choses comme ça. Et je pense que c’est vraiment, vraiment important. »

Pour le moment, Cox aime passer tout son temps avec Coco, qui aura 18 ans en juin.

« Je pense qu’elle est drôle et j’adore passer du temps avec elle », a déclaré l’actrice à propos de sa fille pas si petite. « J’aime quand elle a besoin de moi. Elle est amusante. Et tu ne pourrais jamais être en colère contre elle, jamais, trop longtemps. Coco est une très bonne excuse. Je devrais garder ses textos. Cette fille pourrait se sortir de n’importe quoi. »