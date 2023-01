Courte critique du Lenovo Yoga Slim 7i Pro X (2022)

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Un processeur Core i7 rapide et performant

Clavier au top et bonne connectique

Un châssis fin, robuste et esthétique

Inclut un GPU Nvidia Les inconvénients Autonomie moyenne de la batterie

D’autres ordinateurs portables ont de meilleurs écrans

Un peu plus épais et plus lourd que certains concurrents Notre avis Le Lenovo Yoga Slim 7i Pro X fait un excellent travail dans des domaines clés : son processeur Core i7 est excellent, son châssis est robuste et relativement mince, et il a un bon écran, un excellent clavier et une connectivité solide. Cela dit, d’autres ordinateurs portables offrent une meilleure autonomie de la batterie et des écrans plus polyvalents dans des boîtiers légèrement plus petits.

La plupart des ordinateurs portables font des compromis pour faire le travail – les ordinateurs portables pour les créatifs évitent les conceptions minces pour la puissance, par exemple, et les ordinateurs portables plus fins manquent de vitesse. Le Lenovo Yoga Slim 7i Pro X essaie de tout faire, cependant, avec un processeur haut de gamme dans un design élégant.

Il y a beaucoup à aimer à propos de cette machine, surtout si vous voulez un ordinateur portable mince et léger avec le grognement pour le travail créatif.

Comme toujours, cependant, la qualité n’est pas souvent bon marché. Si vous voulez la spécification haut de gamme que nous avons couverte ici, vous devrez payer 1 760 $ ou 1 869 £.

Le Lenovo n’est pas à court de concurrence non plus. Si vous préférez un petit ordinateur portable créatif d’Apple, vous pouvez regarder le MacBook Air ou le MacBook Pro 14, et Microsoft déploie le Surface Laptop 4 si vous souhaitez rester avec Windows.

Conception et construction

Un châssis élégant, robuste et esthétique

Une solide sélection de ports

Un peu plus lourd et plus épais que les concurrents

Les machines Yoga de Lenovo ont semblé brillantes depuis le jour, et rien n’a changé ici. Le boîtier est en aluminium et ses bords allient courbes subtiles et lignes épurées. Il y a des cadres minces, des grilles de haut-parleur minutieusement fraisées et un logo brillant sur le couvercle. Il tiendra sa place dans n’importe quel bureau.

Le châssis en aluminium confère également au Lenovo une résistance impressionnante, nous n’avons donc aucune inquiétude quant à la durabilité du Yoga.

Le bord gauche a deux ports Thunderbolt 4 qui prennent en charge DisplayPort, USB-C et l’alimentation ainsi qu’une sortie HDMI 2.1. Le côté droit abrite un port USB pleine taille, une prise audio, un bouton d’alimentation et un interrupteur physique pour désactiver la webcam.

Le MacBook Air a deux ports Thunderbolt mais rien de plus, tandis que le MacBook Pro a un Thunderbolt supplémentaire et un emplacement pour carte SD mais pas d’USB pleine taille. La machine de Microsoft possède des ports USB-A et USB-C uniques. Le MateBook X Pro de Huawei est un autre concurrent, du moins au Royaume-Uni et en dehors des États-Unis, et il dispose de quatre connecteurs USB-C mais pas de HDMI ni d’USB pleine taille.

Cela dépend de la façon dont vous utiliserez l’ordinateur portable, mais le Lenovo trouve un bon équilibre : l’inclusion d’un port USB pleine taille signifie moins d’adaptateurs et le port HDMI signifie une connectivité d’affichage facile.

Malheureusement, les créatifs déploreront l’absence de lecteur de carte et il n’y a pas d’Internet filaire – la connectivité provient du Wi-Fi 6E bi-bande et du Bluetooth 5.1. Il n’y a pas de lecteur d’empreintes digitales, bien que la webcam 1080p prenne en charge Windows Hello.

À 1,45 kg et 15,9 mm d’épaisseur, le Yoga est plus lourd que tous ses concurrents à l’exception du MacBook Pro 14 et plus épais que tous ses concurrents. Ce n’est pas un dealbreaker, mais le Yoga est un peu plus grand que la concurrence.

Clavier et pavé tactile

Un clavier haut de gamme et satisfaisant

Un trackpad large et réactif

Connectez une souris pour un clic moins profond et plus rapide

Le clavier encastré est un autre design Lenovo de qualité supérieure. Les touches sont légèrement concaves et il y a une bonne distance entre chaque bouton, ce qui améliore le confort et la cohérence. Les boutons sont rapides et nets, avec une base souple.

Comme d’habitude, Lenovo a construit une unité de frappe qui est aussi bonne que n’importe quoi d’autre sur le marché. Il a aussi un rétroéclairage blanc, mais il n’y a pas de pavé numérique — bien que ce soit normal sur les petits ordinateurs portables.

Le pavé tactile est énorme, fluide et réactif, avec une prise en charge complète des gestes. Les boutons ont un peu trop de mouvement vers le bas, mais c’est un petit problème et le port USB pleine taille facilite l’ajout d’une souris appropriée.

Écran et haut-parleurs

Contraste et précision sRGB impressionnants

Incapable de gérer les gammes Adobe RVB ou DCI-P3

un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de bons haut-parleurs pour la capacité multimédia

L’écran de 14,5 pouces du Yoga possède plusieurs attributs qui profiteront aux charges de travail créatives. Son rapport d’aspect 16:10 offre plus d’espace vertical que les panneaux 16:9 conventionnels, et la résolution élevée de 3 072 x 1 920 offre plus d’espace et des images plus nettes.

Cet écran a même un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec Nvidia G-Sync. Dans les tâches quotidiennes, cela signifie que vous obtenez un mouvement fluide, et cela signifie également que vous obtenez une vitesse supplémentaire si vous utilisez le GPU Nvidia pour jouer à des titres d’esports rapides.

Les niveaux de qualité sont également excellents. Le delta E de 0,71 est impeccable et la température de couleur de 6 540 K est tout aussi impressionnante – chaque nuance sera parfaite. Le niveau de luminosité de 403 nits est suffisamment élevé pour une utilisation en intérieur et en extérieur, et le rapport de contraste de 1 259:1 est un excellent chiffre pour un écran IPS.

L’écran du Yoga a des limites, cependant, et ils frappent plus tôt que les autres écrans d’ordinateurs portables. Alors que le Lenovo rend un raisonnable 93,7 % de la gamme sRGB, il ne produit que 65 % et 66,8 % des espaces Adobe RVB et DCI-P3 respectivement – ​​donc cet écran ne peut fonctionner dans aucune de ces gammes de couleurs.

L’écran du MacBook Pro a une résolution similaire à celle du Yoga, mais son panneau de 14,2 pouces offre un meilleur niveau de luminosité et une prise en charge de la gamme P3 – et le MacBook Air bat également le Yoga. Les ordinateurs portables Surface et Huawei atteignent tous deux la gamme DCI-P3 avec des résolutions tout aussi élevées.

L’écran du Yoga est assez bon pour les charges de travail créatives courantes et c’est une option nette et de haute qualité pour un usage quotidien, mais d’autres ordinateurs portables sont meilleurs. Les haut-parleurs orientés vers le haut sont excellents, avec un volume et une clarté exceptionnels. Les basses pourraient être meilleures, mais elles sont facilement assez bonnes pour la musique de fond.

Spécifications et performances

Intel Core i7-12700H

Nvidia GeForce RTX 3050

32 Go de RAM

SSD 1 To

Il ne fait aucun doute que le processeur Intel Core i7-12700H est doté de six cœurs P hautes performances atteignant 4,7 GHz, et ses cœurs E efficaces s’attaquent à des tâches plus faciles à 3,5 GHz. Il y a 32 Go de mémoire LPDDR5 double canal et un SSD de 1 To incroyablement rapide, et la GeForce RTX 3050 de Nvidia offre un grognement graphique supplémentaire grâce à 2 048 processeurs de flux et 4 Go de mémoire dédiée.

Les capacités informatiques ne manquent pas ici. Dans les benchmarks mono et multicœurs de Geekbench, Lenovo a obtenu 1 734 et 12 365 points, ce qui donne au Yoga un avantage sur la plupart de ses rivaux.

La puce Apple M2 déployée dans les modèles de MacBook obtient des scores de 1 927 et 8 959 dans les mêmes tests, ce qui vous permet d’obtenir d’énormes gains dans les scénarios créatifs. Le Core i7-1195G7 basse consommation de Huawei n’offre que la moitié de la vitesse multicœur.

Il y a beaucoup à aimer dans les performances du processeur du Yoga, bien qu’elles ne soient pas parfaites. Soumettez le silicium à des charges de travail créatives à long terme et vous verrez son horloge limitée à 2,4 GHz, ce qui est loin de sa vitesse maximale théorique.

Ce n’est pas un désastre, cependant : il maintient le bruit du ventilateur modeste et les températures extérieures chaudes plutôt que bouillantes. Et même si vous n’obtenez les talents de la puce Core i7 que sur de courtes rafales, c’est toujours mieux que ses concurrents. Si vous souhaitez plus de puissance, la seule réponse est un ordinateur portable plus grand.

Le GPU Nvidia a marqué 28 247 dans 3DMark Night Raid – des kilomètres de mieux que les cœurs intégrés d’Intel. Il vous donne une puissance supplémentaire dans les charges de travail créatives et signifie que vous pouvez exécuter des jeux d’esports comme Overwatch et League of Legends en 1080p.

La batterie de 70 Wh est le composant le plus faible du Lenovo. Dans un test de lecture vidéo, le Yoga a duré 11 heures et 9 minutes, mais cette durée de vie est tombée à 6 heures et 8 minutes dans un test de travail plus difficile.

À moins que vous ne fassiez attention à la façon dont vous utilisez ce portable, vous devrez le brancher avant la fin de la journée de travail. Ces résultats sont comparables à ceux du Huawei, mais la Surface et les deux machines Apple durent beaucoup plus longtemps. Un chiffre de charge de 41 % sur trente minutes est raisonnable, mais c’est le seul point positif ici.

Prix ​​et disponibilité

Le Yoga que nous avons examiné coûte 1 760 $ aux États-Unis et 1 869 £ au Royaume-Uni. Si vous voulez l’Apple MacBook Air avec une spécification équivalente, cela vous coûtera 2 099 $ ou 2 149 £. Le MacBook Pro 14 est encore plus cher pour une spécification correspondante à 2 599 $ ou 2 499 £. Les ordinateurs portables d’Apple ont de meilleurs écrans et batteries, mais dans la plupart des autres domaines, ils correspondent au Yoga.

Il est préférable d’acheter directement sur les sites américains et britanniques de Lenovo, où vous pouvez choisir des modèles et configurer leurs spécifications.

Le MateBook X Pro de Huawei coûte 1 799 £, il est donc légèrement moins cher que le Lenovo. Et le Microsoft Surface Laptop 4 est plus abordable, à 1 399 $ et 1 399 £.

Si vous souhaitez un Yoga à un prix inférieur, son modèle d’entrée de gamme coûte 1 595 $ aux États-Unis et 1 229 £ au Royaume-Uni. Le modèle américain conserve son processeur Core i7 mais divise par deux sa mémoire et son stockage. L’ordinateur portable britannique le moins cher utilise un processeur Core i5-12500H plus faible.

Lenovo produit également une version appelée Lenovo Yoga Slim 7 Pro X. Il utilise des processeurs AMD à la place, mais l’AMD Ryzen 9 6900HS dans le modèle le plus cher ne peut pas rivaliser avec la puce Intel, et la plate-forme AMD n’a ni Thunderbolt ni HDMI. ports. Ce n’est pas recommandé.

Verdict

Le Lenovo Yoga Slim 7i Pro X coche bon nombre des cases les plus importantes lors de l’achat d’un ordinateur portable. Le Core i7-12700H d’Intel signifie que vous obtenez plus de puissance de calcul et de créativité que n’importe quel rival, même si la conception mince signifie que la puce ne peut pas toujours fonctionner à pleine puissance. Le clavier est excellent et fiable, l’affichage est net et précis, la connectivité est correcte et l’ordinateur portable est robuste, beau et relativement svelte. Vous obtenez même un GPU Nvidia.

Cependant, d’autres ordinateurs portables sont plus minces et plus légers, et la plupart des concurrents ont des écrans plus lumineux avec des couleurs plus larges. Les ordinateurs portables d’Apple ont également une meilleure autonomie, ce qui justifie leurs prix plus élevés.

L’ordinateur portable de Lenovo offre cependant une puissance suffisante, et ce seul facteur en vaut la peine si vous avez besoin de vitesse plutôt que de prouesses de batterie. C’est une excellente machine portable et créative.

Spécifications