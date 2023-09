Court passage au Bayern ? Les Spurs ont une option de rachat pour Kane

Après avoir joué pour la première équipe de Tottenham pendant 14 ans et marqué 213 buts en 317 matches de Premier League, Harry Kane a quitté le club à la fin du mercato de cet été.

Leur meilleur attaquant a quitté l’Angleterre pour l’Allemagne dans le cadre d’un accord de 107 millions de dollars. Là, il continue sa quête de trophées après avoir échoué jusqu’à présent.

Le contrat de l’attaquant avec les Spurs entrait dans sa dernière année. Le club a donc décidé de le vendre plutôt que de le laisser partir gratuitement cet été. Comme prévu, cette saison a connu un début fulgurant pour Kane, qui a marqué quatre buts et aidé un autre en seulement quatre matchs pour le Bayern Munich.

Le président des Spurs confirme la clause de rachat pour Kane

Le capitaine anglais a passé près de deux décennies dans le nord de Londres après avoir rejoint le club en tant que jeune en 2004. Après avoir signé pour le Bayern, il a envoyé une vidéo de salutations à ses fans dans laquelle il a laissé la porte ouverte à la possibilité de futures retrouvailles.

« Ce n’est pas un au revoir, car on ne sait jamais comment les choses se dérouleront dans le futur… Je vous verrai bientôt », a-t-il déclaré. Et maintenant, selon le président du club Daniel Levy, les Spurs pourraient avoir encore plus à venir de la part de l’attaquant emblématique.

Levy a déclaré lors d’un forum de fans des Spurs que l’accord de départ convenu par les clubs comprenait une clause de rachat, qui permettrait à Kane de revêtir à nouveau le maillot blanc. Le président du club n’a néanmoins pas donné plus de précisions concernant cette option. Si un club de Premier League fait un pas pour Kane, les Spurs auront la possibilité d’égaler les frais pour ramener Kane en Angleterre avec Tottenham.

Le nouveau capitaine, Son Heung-min, et le manager Ange Postecoglou étaient présents jeudi lorsque Levy a annoncé : « Il y a une clause de rachat ».

Comment vont les Spurs après Kane ?

Même sans Kane, Tottenham s’épanouit cette saison. Avec le nouvel entraîneur Ange Postecoglou à la barre, ils occupent désormais la deuxième place de la Premier League avec une fiche de 4-1-0. Les Spurs ont marqué plusieurs buts lors de chaque match de Premier League cette saison, montrant qu’ils prospèrent sans le talent incontestable de Kane.

PHOTO : IMAGO / Eibner