Les sénateurs seront assermentés en tant que membres de la « Cour de mise en accusation » mardi, l’une des premières étapes d’un procès sans précédent d’un président qui a déjà quitté ses fonctions. Une convocation serait alors délivrée à l’ancien président Donald Trump. La Chambre a publié lundi soir l’article de destitution, qui accuse Trump d ‘«incitation à l’insurrection» pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier au Capitole américain. Dix législateurs républicains s’étaient joints aux démocrates pour soutenir l’article de destitution. Cependant, ce n’est pas clair. combien de sénateurs du GOP seront partagés de la même manière avec Trump et la base conservatrice sur un vote pour condamner le président.Le procès doit commencer la semaine du 8 février.

Un an plus tard: ce que nous savons de la mort de Kobe Bryant

Lorsque l’hélicoptère a percuté une colline californienne le 26 janvier 2020, tuant l’ancienne star des Los Angeles Lakers Kobe Bryant et les huit autres personnes à bord, la réponse initiale dans le monde a été un choc. Ensuite, c’était: Comment? Aujourd’hui, un an plus tard, les faits entourant l’accident – de l’expérience du pilote, aux conditions météorologiques, aux caractéristiques de sécurité de l’hélicoptère – sont connus. Et une décision finale sur la cause de l’accident est dans quelques semaines. Le National Transportation Safety Board publiera son rapport final sur l’incident le 9 février, y compris une cause immédiate et des recommandations de sécurité subséquentes. Alors que les enquêteurs terminent ce rapport, voici ce que nous savons de l’accident. Les Lakers ne prévoient aucun hommage entourant l’anniversaire de la mort de Bryant par respect pour sa famille et les membres de l’organisation. L’entraîneur des Lakers Frank Vogel donnera à ses joueurs une journée de congé avant de quitter Cleveland pour Philadelphie mardi après-midi pour le match de mercredi contre les Sixers.

Les voyageurs internationaux se rendant aux États-Unis auront besoin d’un test COVID-19 négatif

À partir de mardi, tous les passagers âgés de 2 ans et plus qui volent aux États-Unis depuis des destinations internationales doivent présenter un test de coronavirus négatif effectué au plus tard trois jours avant leur vol ou une preuve qu’ils se sont rétablis du virus au cours des trois derniers mois. Ceux qui ne le feront pas se verront refuser l’embarquement. Le Canada, le Royaume-Uni et de nombreux autres pays ont déjà cette condition d’entrée. Le CDC a déclaré qu’il espérait que la nouvelle exigence de test aiderait à ralentir la propagation du virus, qui augmente maintenant aux États-Unis. Le COVID-19 a tué près de 420000 Américains en moins d’un an, et les infections ont continué à augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020.

Les tempêtes hivernales ciblent le sud-ouest, le Midwest; les compagnies aériennes émettent des dispenses de voyage

Les compagnies aériennes émettent une avalanche de dispenses de voyage alors que la moitié du pays se prépare à une explosion de temps hivernal. Deux systèmes de tempête devraient bombarder près de la moitié du pays de neige et de pluie tout au long de la semaine, selon le National Weather Service. Le service météorologique national a déclaré qu’au moins 4 pouces de neige sont attendus dans la majeure partie d’une zone s’étendant du centre du Kansas à Chicago et au sud du Michigan. Certaines parties du Nebraska et de l’Iowa pourraient obtenir plus de trois fois plus d’ici mardi matin. La neige devrait continuer jusqu’à mardi soir dans certaines régions. American, Delta, Southwest et United ont déjà émis des dérogations couvrant les voyages pour une grande partie du Midwest. Selon FlightAware, plus de 315 vols à destination, en provenance et à l’intérieur des États-Unis ont été annulés lundi, et plus de 175 l’ont déjà été pour mardi.

Les résultats du vote du Temple de la renommée du baseball 2021 seront révélés

Les résultats du vote du Temple de la renommée du baseball 2021 seront révélés mardi soir. Mais il y a une réelle possibilité que personne ne soit voté par la Baseball Writers ‘Association of America pour la première fois depuis 2013. Besoin de recevoir 75% des voix pour gagner une place à Cooperstown, Barry Bonds, Roger Clemens et Curt Schilling sont les meilleurs retombées. Mais tous les trois en sont à leur neuvième et avant-dernière année sur le bulletin de vote et font face à divers obstacles pour se faire élire. Parmi les autres bénéficiaires du soutien figurent les frappeurs Scott Rolen, Todd Helton et Gary Sheffield et le légendaire rappeur Billy Wagner. Un certain nombre d’écrivains du réseau USA TODAY sont des électeurs du Hall of Fame et leurs sélections en 2021 projettent une grande variété d’opinions sur la dignité des candidats. Voici pour qui ils ont voté cette année.

Contribuer: The Associated Press